Dower lança novo projeto dedicado à cultura

A Dower Law Firm inaugurou a Dower Culture, uma nova iniciativa estratégica que integra cultura, responsabilidade social e compromisso com a comunidade no posicionamento institucional da firma. A primeira parceria é com a Escola Superior Artística do Porto (ESAP).

“O projeto nasce com a ambição de transformar o espaço da Dower, no Porto, num ponto de encontro entre o mundo jurídico e a criação artística contemporânea, promovendo exposições regulares de jovens talentos e reforçando o papel da sociedade enquanto agente ativo na dinamização cultural da cidade”, refere a firma em comunicado.

Com a parceria com a ESAP, a Dower pretende criar uma plataforma de visibilidade para artistas recém-licenciados dos cursos de Artes Plásticas e Intermédia e Artes Visuais – Fotografia. As exposições terão a duração de seis meses e decorrerão no espaço da sociedade, permitindo que clientes e parceiros contactem diretamente com a produção artística emergente.

“A Dower Culture traduz a nossa convicção de que as empresas devem assumir um papel ativo na comunidade onde se inserem. Ao apoiar o talento jovem, através da parceria com a ESAP, e ao estabelecer pontes entre o setor empresarial, a criação artística e o Centro Juvenil de Campanhã, estamos a promover não apenas cultura, mas também impacto social concreto e duradouro”, revela o managing partner Eduardo Castro Marques.

Em comunicado, a firma revela que este projeto, para além da sua dimensão cultural, tem também uma dimensão solidária. “Durante as exposições, as obras poderão ser adquiridas, revertendo parte das receitas para o Centro Juvenil de Campanhã, instituição dedicada ao apoio a jovens em situação de vulnerabilidade”, lê-se.