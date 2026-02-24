FEP acolhe “maior feira de emprego organizada por estudantes” a 3 e 4 de março

A Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) acolhe, nos dias 3 e 4 de março, a a 26ª edição do FJC Porto de Emprego, considerada a maior feira de emprego organizada por estudantes em Portugal.

O evento é promovido pela FEP Junior Consulting (FJC), uma júnior empresa da faculdade, em conjunto com o Serviço de Desenvolvimento e Carreira da FEP. Aberto a estudantes e recém-licenciados de várias áreas académicas, o principal objetivo é aproximar empresas e startups de jovens talentos, facilitando o contacto direto com o mercado de trabalho através de stands empresariais, apresentações institucionais, workshops e sessões temáticas.

A edição de 2026 contará com um número recorde de empresas participantes, incluindo organizações nacionais e internacionais de referência como Sonae, Deloitte, PwC, EY, KPMG, McKinsey, BCG, BNP Paribas, Accenture, Adidas, Nestlé Business Services, Procter & Gamble, Euronext, Infineon, Millennium BCP, Santander, Stellantis Shared Services, Bank of China, Corticeira Amorim, Lactogal, Continental, NORS Group, Hitachi Solutions e Engel & Völkers.

Entre as novidades está a introdução da plataforma Beamian, que permite a partilha digital de currículos através de cartão, proporcionando uma experiência mais interativa e sustentável para estudantes e empresas.

Antes da feira, no dia 2 de março às 15h00, terá lugar a sessão de abertura sob o tema “9 to 5 ou empreender: que espaço tens em Portugal?”. Esta contará com oradores como Nelson Pires, CEO da Jaba Recordatti, Carlos Carvalho, Presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), Mário Amorim Lopes, líder da bancada parlamentar da Iniciativa Liberal, e Sara Dias, responsável por Talent Acquisition da MC Sonae, sendo moderada por Beatriz Veloso, jornalista da RTP.

A intervenção principal ficará a cargo de António Mendonça, bastonário da Ordem dos Economistas e ex-ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações de Portugal.

O programa inclui igualmente uma sessão solene no dia 3 de março às 10h00, com presenças confirmadas de Carolina Ferreira, chefe de divisão na Câmara Municipal do Porto, Óscar Afonso, diretor da FEP, Mariana Silva, project manager do FJC Porto de Emprego 2026, e Matilde Vieira, vice-presidente da Federação Académica do Porto.

Também no primeiro dia decorrerá o speed recruitment, uma iniciativa que possibilita entrevistas rápidas entre estudantes e empresas, favorecendo oportunidades de recrutamento imediato.

Ao longo de ambos os dias, os participantes terão acesso a centenas de oportunidades de estágio e emprego, complementadas por workshops e apresentações empresariais, destacando-se consultoras como McKinsey e BCG.