Fever e Clube Espanhol de Executivos RI apostam no talento jovem em Assuntos Públicos do AP institute e da FUE

O Concurso Jovens Talentos em Assuntos Públicos, inspirado no modelo americano de competições de casos de consultoria estratégica, realizado no Campus Princesa da Universidade Nebrija, reuniu um júri formado por representantes da Meta, The Coca-Cola Company, Asedas, Fever, o Clube Espanhol de Executivos de Relações Institucionais, FUE e AP institute.

O evento tornou-se a primeira competição nacional de casos práticos concebida especificamente para identificar perfis jovens com capacidade estratégica em Assuntos Públicos. A excelência dos casos apresentados levou o júri a ampliar para quatro o número de finalistas, todos eles reconhecidos com um prémio após a defesa oral realizada durante a gala.

O primeiro prémio foi para Pablo Ponce, que obteve uma bolsa de 100% para cursar o Mestrado em Assuntos Públicos e Governo do AP institute | Universidade Nebrija. O seu perfil híbrido, que integra análise económica, estratégia corporativa e oratória de alto nível, encarna o tipo de talento que o setor dos assuntos públicos exige atualmente.

O segundo prémio, o prémio do Clube Espanhol de Diretores de Relações Institucionais e Comunicação, foi para Geraldine Thacco. Ela encarna o rigor jurídico e a solidez técnica que a gestão pública e os assuntos públicos exigem hoje em ambientes institucionais complexos.

O terceiro prémio, o Fever, foi para Rodrigo Ibáñez. Ele combina formação jurídica, experiência em conformidade e liderança internacional, projetando um perfil com clara vocação pública e orientação estratégica para o impacto social.

O quarto prémio foi para Álvaro Mesón. Ele representa um perfil analítico e estratégico, que combina formação académica de excelência com experiência real no âmbito institucional e consultoria em assuntos públicos. O júri destacou o alto nível estratégico, a compreensão do ambiente político-regulatório e a solidez na exposição pública demonstrada pelos participantes.

O apoio da Fever e do Clube Espanhol de Diretores de Relações Institucionais, juntamente com a participação da Meta, The Coca-Cola Company e Asedas, reflete a consolidação de um ecossistema profissional que entende que a competitividade em ambientes regulatórios complexos requer investimento em formação e deteção precoce de talentos.

Estas organizações destacam que contribuíram para tornar o concurso uma plataforma real de conexão entre jovens com vocação estratégica e empresas que exigem perfis preparados para operar em ambientes regulatórios complexos.

Com esta primeira edição, o AP institute | Universidade Nebrija indicou que reforça o seu papel como ponto de encontro entre formação, empresas e instituições, apostando num modelo que combina excelência académica, prática profissional e geração de redes.

A gala terminou com a apresentação da oferta académica da instituição e um espaço de networking que permitiu fortalecer os laços entre estudantes, profissionais e empresas do setor.