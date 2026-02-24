Advocatus

Governo nomeia Blandina Soares para presidir o Instituto de Registos e Notariado

  • Advocatus
  • 15:22

Jurista com mais de duas décadas na Administração Pública assume Instituto de Registos e Notariado. Foi membro do Conselho Consultivo do IRN entre 2013 e 2024 e coordenava cadastro simplificado.

O Instituto de Registos e Notariado (IRN) será presidido por Blandina Soares, que deixa agora a coordenação da Estrutura de Missão para a Expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificada, anunciou o Ministério Justiça, em comunicado.

O ministério liderado por Rita Alarcão Júdice explicou que Blandina Soares vai substituir Jorge Rodrigues da Ponte, que assumiu o cargo de presidente do IRN em dezembro de 2024, em regime de substituição, e que, “a seu pedido, cessará funções” no dia 1 de março.

O Ministério da Justiça apontou que Blandina Soares tem um mestrado em Direito, com especialização em Ciências Jurídico-Privatísticas pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto e “é uma jurista com mais de duas décadas de experiência na Administração Pública, no âmbito dos registos e do notariado”. Entre 2013 e 2024, Blandina Soares foi membro permanente do Conselho Consultivo do IRN.

