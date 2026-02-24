Leyen e Costa chegam a Kiev para assinalar “quatro anos de coragem inabalável”
Presidente da Comissão Europeia e presidente do Conselho Europeu estão em Kiev para assinalar a coragem ucraniana e o apoio da UE ao país quatro anos após a invasão russa.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, chegaram a Kiev para assinalar a coragem ucraniana e o apoio da UE ao país quatro anos após a invasão russa.
“Quatro anos de uma guerra de agressão injusta, quatro anos de coragem ucraniana inabalável, quatro anos de apoio europeu incondicional. Uma determinação comum: garantir uma paz justa e duradoura na Ucrânia. É por isso que estamos hoje aqui em Kiev”, escreveu António Costa, numa publicação na rede social X na sua chegada à capital ucraniana.
Ursula von der Leyen apontou no X que está em Kiev “pela décima vez desde o início da guerra” da Ucrânia causada pela invasão russa em 24 de fevereiro de 2022 “para reafirmar que a Europa está firmemente ao lado da Ucrânia, financeiramente, militarmente e durante este inverno rigoroso” e “para sublinhar o compromisso duradouro com a luta justa da Ucrânia”.
A líder do executivo comunitário adiantou querer ainda “enviar uma mensagem clara ao povo ucraniano e ao agressor”, de que a União Europeia não desistirá “até que a paz seja restaurada”, mas uma “paz nos termos da Ucrânia”.
Os presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia deslocam-se esta terça-feira a Kiev para assinalar o quarto aniversário da guerra na Ucrânia, enquanto o Parlamento Europeu organiza uma sessão plenária extraordinária em Bruxelas.
Através do X, a presidente da assembleia europeia, Roberta Metsola, recordou: “Quatro anos de coragem inquebrantável, quatro anos de ucranianos mantendo-se firmes sob imensa pressão, quatro anos de uma nação que se recusa a ceder, quatro anos de Europa firme no seu apoio”.
“A história lembrará a valentia e a solidariedade daqueles que se mantiveram ao lado deles”, adiantou Roberta Metsola, que irá presidir a uma sessão plenária extraordinária para assinalar o quarto aniversário da guerra.
