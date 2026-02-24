Ideias +M

Lift lança serviço de consultoria para C-Suite

“Cuidar da exposição dos líderes é hoje tão ou mais importante do que cuidar da exposição da própria marca”, justifica Salvador da Cunha, CEO da Lift.

A Lift está a lançar um novo serviço de consultoria de comunicação 360º, pensado especificamente para lideranças C-Suite, ou seja, para chief executive officer, chief operating officer, chief marketing officer, chief technology officer, chief information officer, chief human resources officer, entre outros.

O “Persona” foi então desenhado para dar resposta às necessidades, ambições e contexto de cada líder, prevendo consultoria contínua, especializada e tailor-made, combinando a ativação de competências especializadas e a atuação de equipas multidisciplinares, descreve a agência em comunicado.

A Lift sustenta que vários estudos recentes demonstram que a consultoria estratégica ocupa hoje um lugar prioritário na agenda dos decisores, com clientes a exigir cada vez mais uma abordagem integrada, sofisticada e focada na liderança. O lançamento do serviço acompanha então uma tendência no mercado europeu, a procura crescente por consultoria estratégica e aconselhamento de topo, diretamente ao nível do C-suite.

Num mundo em que a liderança é escrutinada em tempo real, e onde a confiança se constrói – ou perde – em múltiplas frentes, é fundamental orientar e ampliar a voz estratégica dos líderes, contribuindo para fortalecer o capital reputacional das organizações que representam”, defende Salvador da Cunha.

Lift lança serviço de consultoria para C-Suite

