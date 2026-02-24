Línea Directa afasta possibilidade de guerra de preços nos seguros automóvel

A Línea Directa, maior operadora de seguro direto em Espanha, nega que venha a existir uma guerra de preços no setor dos seguros automóvel, justificando o rácio combinado alto (escasso resultado técnico) como fator de dissuasão. Ao mesmo tempo, a empresa prevê que vai continuar a aumentar a sua rentabilidade este ano.

De acordo com a Forbes Espanha, Patricia Ayuela, conselheira delegada da Línea Directa, explicou na divulgação dos resultados anuais da empresa, que “o seguro automóvel na companhia melhorou o seu rácio combinado, mas o do setor continua muito elevado”, disse.

“Guerra de preços? De modo nenhum. O setor tem uma enorme responsabilidade no sentido de garantir a suficiência dos prémios”, ressaltou Ayuela.

A conselheira delegada explicou ainda que “o negócio segurador está a crescer e fá-lo com rentabilidades mais elevadas, porque o nosso rácio combinado está a melhorar”, sublinhando também que a Línea Directa obteve um lucro líquido de 85,7 milhões de euros em 2025 – um aumento de 33,5% em comparação com o ano anterior.

O total de prémios emitidos pela empresa entre janeiro e dezembro foi de cerca de 1.134 milhões de euros, um aumento de 11,3% face ao ano anterior. Já as receitas totais da atividade seguradora em Espanha ascenderam a 1.076 milhões de euros, mais 8,6%.