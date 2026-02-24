Ideias +M

Lisbon Digital School já formou gratuitamente mais de 1200 pessoas em literacia digital

 + M,

A Lisbon Digital School vai continuar a percorrer Portugal para democratizar o acesso à formação digital. A iniciativa ganhou forma através de um conceito desenvolvido pelo WYgroup.

A Lisbon Digital School percorre desde o início de 2025 o País para democratizar o acesso à formação digital, nas áreas de marketing digital, inteligência artificial e inovação. A digressão já passou por Porto, Nazaré, Ponta Delgada, Faro, Évora, Coimbra e Funchal, num total de mais de 6.000 quilómetros percorridos, mais de 100 horas de formação e mais de 1200 participantes. A próxima paragem é entre os dias 15 e 16 de abril em Rio Maior.

A iniciativa ganhou forma através do conceito “Everywhere Digital School” e da respetiva campanha, desenvolvidos pela WYcreative, com implementação e amplificação asseguradas pela WYperformance, refletindo um trabalho conjunto entre empresas do WYgroup.

A formação, de caráter presencial e gratuita e com um workshop extra online, tem-se dirigido a estudantes, profissionais, empreendedores e a todos os interessados em desenvolver competências digitais relevantes.

A Lisbon Digital School nasceu com uma missão muito clara: combater a iliteracia digital e tornar o conhecimento acessível a quem quer evoluir, independentemente do seu ponto de partida. A Everywhere Digital School é uma extensão natural dessa missão. Esta digressão mostrou-nos que existe uma enorme vontade de aprender e que a formação prática, próxima das pessoas e das comunidades, pode ter um impacto real no crescimento pessoal e profissional”, declara Natacha Gama Pereira, CEO da Lisbon Digital School.

Por sua vez, Sérgio Lobo, diretor criativo executivo da WYcreative, explica que “a ideia partiu de uma premissa simples: o acesso à formação digital não pode depender do código postal. Se o digital faz parte da vida de todos, então o conhecimento também tem de chegar a todo o lado“.

De acordo com dados recentes, citados pela Lisbon Digital School, apenas 56% da população portuguesa entre os 16 e os 74 anos possui competências digitais básicas, “o que evidencia a necessidade de iniciativas que aproximem o conhecimento das pessoas e das comunidades, sobretudo fora dos grandes centros urbanos”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Lisbon Digital School já formou gratuitamente mais de 1200 pessoas em literacia digital

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Ideias +M
Novo portal da segurança social tem assinatura do WYgroup

O trabalho conjunto da Bliss Applications, WYcreative e WYperformance permitiu a construção de um portal renovado, que integra pela primeira vez a informação institucional e a Segurança Social Direta.

+ M,

Formação
Lisbon Digital School promove programa de formação gratuito

Para além de talks, cada sessão do programa integra uma dinâmica interativa, quizzes e momentos de networking. A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia.

+ M,

Ideias +M
Hub da Volkswagen anuncia expansão a norte com o WYgroup

O desenvolvimento da campanha foi feito por agências do WYgroup, tendo a WYcreative ficado encarregue da criatividade, a Nervo da ativação e a WYperformance da estratégia de media.

+ M,