Lisbon Digital School já formou gratuitamente mais de 1200 pessoas em literacia digital

A Lisbon Digital School vai continuar a percorrer Portugal para democratizar o acesso à formação digital. A iniciativa ganhou forma através de um conceito desenvolvido pelo WYgroup.

A Lisbon Digital School percorre desde o início de 2025 o País para democratizar o acesso à formação digital, nas áreas de marketing digital, inteligência artificial e inovação. A digressão já passou por Porto, Nazaré, Ponta Delgada, Faro, Évora, Coimbra e Funchal, num total de mais de 6.000 quilómetros percorridos, mais de 100 horas de formação e mais de 1200 participantes. A próxima paragem é entre os dias 15 e 16 de abril em Rio Maior.

A iniciativa ganhou forma através do conceito “Everywhere Digital School” e da respetiva campanha, desenvolvidos pela WYcreative, com implementação e amplificação asseguradas pela WYperformance, refletindo um trabalho conjunto entre empresas do WYgroup.

A formação, de caráter presencial e gratuita e com um workshop extra online, tem-se dirigido a estudantes, profissionais, empreendedores e a todos os interessados em desenvolver competências digitais relevantes.

“A Lisbon Digital School nasceu com uma missão muito clara: combater a iliteracia digital e tornar o conhecimento acessível a quem quer evoluir, independentemente do seu ponto de partida. A Everywhere Digital School é uma extensão natural dessa missão. Esta digressão mostrou-nos que existe uma enorme vontade de aprender e que a formação prática, próxima das pessoas e das comunidades, pode ter um impacto real no crescimento pessoal e profissional”, declara Natacha Gama Pereira, CEO da Lisbon Digital School.

Por sua vez, Sérgio Lobo, diretor criativo executivo da WYcreative, explica que “a ideia partiu de uma premissa simples: o acesso à formação digital não pode depender do código postal. Se o digital faz parte da vida de todos, então o conhecimento também tem de chegar a todo o lado“.

De acordo com dados recentes, citados pela Lisbon Digital School, apenas 56% da população portuguesa entre os 16 e os 74 anos possui competências digitais básicas, “o que evidencia a necessidade de iniciativas que aproximem o conhecimento das pessoas e das comunidades, sobretudo fora dos grandes centros urbanos”.