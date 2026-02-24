Telecomunicações

Mau tempo. Anacom assinala cerca de 60 reclamações sobre cobrança

  • Lusa
  • 18:43

Os utilizadores queixam-se sobretudo que estão a receber "fatura com o valor normal do tarifário sem quaisquer descontos pelos dias que estiveram sem serviços".

Dados provisórios até à data apontam para cerca de 60 reclamações sobre cobrança de serviços não prestados devido às intempéries, dos quais duas diretamente à Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), disse esta terça-feira à Lusa fonte oficial. As restantes reclamações foram identificadas no livro de reclamações eletrónico.

De acordo com a Anacom, os utilizadores queixam-se sobretudo que estão a receber “fatura com o valor normal do tarifário sem quaisquer descontos pelos dias que estiveram sem serviços – ainda que estes serviços tenham, entretanto, já sido repostos”, noutras situações “só foram repostos alguns serviços” e há situações em que não foram repostos os serviços de todo.

Há ainda reclamações de clientes das operadoras a referirem que “estão a receber fatura que já contempla um crédito, mas só sobre alguns dias em que o serviço esteve indisponível”. Aqui a reclamação acontece “por julgarem o valor inadequado e/ou insuficiente, dado que a avaria permanece ou há ainda instabilidade em alguns serviços” ou então porque “prolongou-se ainda mais no tempo a indisponibilidade total, mas que não terá sido contemplada nessa faturação”.

Depois, algumas queixas referem ainda o aumento de preços, que estará a aumentar a insatisfação. “Estamos a acompanhar a evolução e a analisar a situação”, asseverou fonte oficial da Anacom. Da análise realizada até à data “não parecem existir evidências de infração”, refere o regulador.

Com efeito, “o valor da compensação deve ser pago através de crédito na fatura seguinte ou, no caso de serviços pré-pagos, de crédito no respetivo saldo”. Nesse sentido, na faturação de fevereiro deverão estar a ser processados os créditos relativos aos dias de indisponibilidade de janeiro e na faturação de março os relativos aos dias de indisponibilidade de fevereiro, explica o regulador.

Os ciclos de faturação variam e as faturas podem ser recebidas em diferentes dias do mês, conforme o operador ou o cliente.

