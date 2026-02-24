Mau tempo. IL defende orçamento retificativo para apoiar concelhos em calamidade

A Iniciativa Liberal (IL) vai entregar, esta quarta-feira, ao Governo um pacote de medidas na sequência das intempéries que assolaram Portugal nas últimas semanas. O partido, liderado por Mariana Leitão, defende um orçamento retificativo para enfrentar os prejuízos causados pelas tempestades, à semelhança do PS.

“Sem um Orçamento Retificativo, o debate político e as soluções disponíveis ficam inevitavelmente limitadas. A Iniciativa Liberal defende que a resposta à calamidade deve ser enquadrada de forma clara, transparente e escrutinável no Orçamento do Estado”, lê-se na proposta do partido.

O pacote “Levantar Portugal – Construir já, conquistar o Futuro” será entregue durante a reunião que o Governo marcou, com os partidos, para apresentar as linhas gerais do programa “Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência” (PTRR). Leia abaixo as principais propostas dos liberais:

Orçamento retificativo para dar resposta à calamidade : A IL considera que deve ser “iniciado um processo de revisão orçamental para dar resposta às situações urgentes da situação de calamidade” e que o Governo “permita aos partidos apresentarem propostas com impacto financeiro ainda em este ano”. E propõe “enquadrar de forma transparente o impacto financeiro da recuperação, incluindo nos orçamentos municipais, sem transferir para o plano local responsabilidades que devem ser assumidas ao nível nacional”.

: A IL considera que deve ser “iniciado um processo de revisão orçamental para dar resposta às situações urgentes da situação de calamidade” e que o Governo “permita aos partidos apresentarem propostas com impacto financeiro ainda em este ano”. E propõe “enquadrar de forma transparente o impacto financeiro da recuperação, incluindo nos orçamentos municipais, sem transferir para o plano local responsabilidades que devem ser assumidas ao nível nacional”. Apoios diretos e simplificados às empresas : A IL recomenda ao Governo “alargar o regime de apoio simples atualmente existente para proprietários de habitação própria e permanente às empresas afetadas” e “permitir a utilização destes apoios para reparações urgentes e reposição de equipamentos essenciais danificados”. O partido pede que se “priorize pequenos negócios, cujo impacto orçamental é reduzido para o Estado, mas decisivo para a sobrevivência económica local”.

A IL recomenda ao Governo “alargar o regime de apoio simples atualmente existente para proprietários de habitação própria e permanente às empresas afetadas” e “permitir a utilização destes apoios para reparações urgentes e reposição de equipamentos essenciais danificados”. O partido pede que se “priorize pequenos negócios, cujo impacto orçamental é reduzido para o Estado, mas decisivo para a sobrevivência económica local”. Alargamento do apoio à recuperação de habitação própria e permanente para dar resposta à reconstrução total de habitações: Liberais defendem que o Governo deve “aumentar a dotação prevista para situações de emergência social”, assim “aproveitar a infraestrutura e mecanismo implementado com o apoio à recuperação de habitação própria e permanente, para identificar situações particularmente urgentes e graves de recuperação mais aprofundada da habitação”.

para dar resposta à reconstrução total de habitações: Liberais defendem que o Governo deve “aumentar a dotação prevista para situações de emergência social”, assim “aproveitar a infraestrutura e mecanismo implementado com o apoio à recuperação de habitação própria e permanente, para identificar situações particularmente urgentes e graves de recuperação mais aprofundada da habitação”. Incentivo fiscais ao investimento e à reconstrução nas zonas afetadas : Mariana Leitão defende a “criação de um programa temporário de dedução fiscal em sede de IRS e IRC para investimentos realizados em empresas localizadas nas zonas afetadas”. O programa deve abranger “aumentos de capital em empresas sediadas ou fundadas nas áreas afetadas” e “investimentos de empresas-mãe destinados à reposição de infraestruturas e negócios localizados nessas zonas, financiados por aumentos de capital”.

: Mariana Leitão defende a “criação de um programa temporário de dedução fiscal em sede de IRS e IRC para investimentos realizados em empresas localizadas nas zonas afetadas”. O programa deve abranger “aumentos de capital em empresas sediadas ou fundadas nas áreas afetadas” e “investimentos de empresas-mãe destinados à reposição de infraestruturas e negócios localizados nessas zonas, financiados por aumentos de capital”. Compensação às empresas pelas faltas justificadas de trabalhadores: Os liberais consideram que deve ser “criado um mecanismo de compensação para empresas cujos trabalhadores tenham faltado justificadamente por motivos de força maior associados à calamidade”, “assegurar que o direito do trabalhador à proteção da sua segurança e à reconstrução urgente da sua habitação não penaliza de forma desproporcionada as empresas” e “compensar as entidades empregadoras pela manutenção do rendimento dos trabalhadores durante este período excecional”.

Os liberais consideram que deve ser “criado um mecanismo de compensação para empresas cujos trabalhadores tenham faltado justificadamente por motivos de força maior associados à calamidade”, “assegurar que o direito do trabalhador à proteção da sua segurança e à reconstrução urgente da sua habitação não penaliza de forma desproporcionada as empresas” e “compensar as entidades empregadoras pela manutenção do rendimento dos trabalhadores durante este período excecional”. Reembolso fiscal das despesas com combustível para geradores: Iniciativa Liberal recomenda “retirar o peso da carga fiscal sobre os combustíveis utilizados exclusivamente para alimentar geradores em contexto de calamidade” e “reembolsar os impostos pagos sobre estes combustíveis durante o período excecional”.

Iniciativa Liberal recomenda “retirar o peso da carga fiscal sobre os combustíveis utilizados exclusivamente para alimentar geradores em contexto de calamidade” e “reembolsar os impostos pagos sobre estes combustíveis durante o período excecional”. Licenciamentos mais rápidos para a reconstrução : A IL defende que o Estado deve “simplificar e agilizar os processos de licenciamento urbanístico para reconstrução do edificado destruído”, “reavaliar a legislação aplicável à reconstrução em contexto de calamidade” e “reduzir para um terço os prazos atualmente previstos em todas as fases do licenciamento”.

A IL defende que o Estado deve “simplificar e agilizar os processos de licenciamento urbanístico para reconstrução do edificado destruído”, “reavaliar a legislação aplicável à reconstrução em contexto de calamidade” e “reduzir para um terço os prazos atualmente previstos em todas as fases do licenciamento”. Transparência, métricas de acompanhamento e auditoria: Entre as propostas está o “desenvolvimento um Portal da Transparência dedicado à resposta à calamidade, com informação clara sobre número de pedidos submetidos e aprovados, montantes solicitados e atribuídos e comparação com os valores orçamentados e disponíveis. O partido defende ainda que deve ser “assegurado auditorias regulares à execução e aos controlos internos de execução por parte da Inspeção-Geral de Finanças e do Tribunal de Contas”, assim como “avaliar continuamente a eficácia das medidas, identificando falhas e prevenindo abusos”.

Mariana Leitão considera que as “populações e empresas afetadas não podem esperar por mais um plano sem medidas concretas”, realçando que é “preciso respostas imediatas, claras e eficazes, capazes de remover entraves, acelerar a recuperação e devolver normalidade económica e social às zonas afetadas”, numa altura em que os prejuízos das tempestades já apontam para seis mil milhões de euros.