Meta vai comprar 60 mil milhões de dólares em ‘chips’ à AMD e pode vir a ficar com 10% da fabricante

A Meta fechou um acordo com a fabricante de placas gráficas da AMD para a compra de chips no valor de 60 mil milhões de dólares (cerca de 51 mil milhões de euros). O acordo é válido pelos próximos cinco anos e permitirá à empresa de Mark Zuckerberg construir uma infraestrutura de IA com até 6 gigawatts (GW) de capacidade.

O negócio prevê também a possibilidade de a Meta ficar com 10% da fabricante de chips, com a AMD a conceder ao grupo que detém o Facebook direitos de compra de até 160 milhões de ações por 0,01 dólares cada, indexados a desempenho, à medida que for efetuando sucessivas encomendas de processadores.



O acordo foi anunciado esta terça-feira e representa mais um passo para a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp na construção de uma capacidade de computação massiva e escalável, capaz de responder às crescentes exigências das aplicações de IA.

“Estamos entusiasmados por estabelecer uma parceria de longo prazo com a AMD para implementar capacidade de computação eficiente para inferência e proporcionar super inteligência pessoal”, afirmou Mark Zuckerberg, fundador e CEO da Meta. “Este é um passo importante para a Meta, à medida que diversificamos a nossa capacidade de computação. Espero que a AMD seja um parceiro fundamental durante muitos anos”, finaliza.

As primeiras entregas de processadores gráficos estão previstas para o segundo semestre de 2026. A infraestrutura será baseada na arquitetura Helios, desenvolvida pela Meta em colaboração com a AMD. Na abertura da sessão em Nova Iorque, as ações da Meta recuam 0,81%, enquanto as ações da AMD avançam 7,59% para 211,52 dólares.

Também Lisa Su, presidente do conselho de administração e CEO da AMD, afirmou, citada em comunicado, “Temos orgulho em expandir a nossa parceria estratégica com a Meta, à medida que esta ultrapassa os limites da IA a uma escala sem precedentes.” A responsável acrescentou que esta “colaboração plurianual e multigeracional, que abrange GPUs Instinct, CPUs EPYC e sistemas de IA à escala de rack, alinha os nossos roadmaps para fornecer infraestrutura de elevado desempenho e eficiência energética, otimizada para as cargas de trabalho da Meta, acelerando uma das maiores implementações de IA da indústria e colocando a AMD no centro da expansão global da IA”.

Em novembro passado, a Meta anunciou um investimento de 600 mil milhões de dólares para o desenvolvimento de IA e criação de empregos até 2028. Já em outubro de 2025, a AMD celebrou outro acordo multimilionário com a OpenAI, detentora do ChatGPT, para fornecer chips de IA na construção de centros de dados. A empresa liderada por Sam Altman poderá ainda adquirir também até 10% da AMD.