Ministra da Cultura avança que foram emitidos 30 mil cheques-livro no primeiro mês e meio
O novo cheque-livro pode ser utilizado pelos jovens residentes em Portugal nascidos em 2007 ou 2008 até ao dia 30 de junho de 2026.
No primeiro mês e meio da segunda edição do cheque-livro foram emitidos 30 mil cheques, um número “particularmente significativo” quando comparado com a primeira edição do programa, revelou a ministra da Cultura.
Este primeiro balanço da segunda edição do cheque-livro, que teve um reforço de dez euros, para os atuais 30 euros, foi feito pela ministra Margarida Balseiro Lopes, ouvida na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.
A primeira edição do programa terminou em 15 de julho de 2025, com uma taxa de execução de 20%.
Num universo estimado de 220 mil jovens beneficiários, foram emitidos cerca de 47 mil cheques-livro, tendo sido utilizados cerca de 35 mil, em oito meses.
A segunda edição do programa arrancou no dia 02 de janeiro deste ano, com um aumento de 20 para 30 euros e a possibilidade de utilizar o cheque-livro na compra de um livro de valor inferior, o que até ao momento não era possível.
O novo cheque-livro pode ser utilizado pelos jovens residentes em Portugal nascidos em 2007 ou 2008 até ao dia 30 de junho de 2026.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Ministra da Cultura avança que foram emitidos 30 mil cheques-livro no primeiro mês e meio
{{ noCommentsLabel }}