Ideias +M

Ministra da Cultura avança que foram emitidos 30 mil cheques-livro no primeiro mês e meio

 Lusa,

O novo cheque-livro pode ser utilizado pelos jovens residentes em Portugal nascidos em 2007 ou 2008 até ao dia 30 de junho de 2026.

No primeiro mês e meio da segunda edição do cheque-livro foram emitidos 30 mil cheques, um número “particularmente significativo” quando comparado com a primeira edição do programa, revelou a ministra da Cultura.

Este primeiro balanço da segunda edição do cheque-livro, que teve um reforço de dez euros, para os atuais 30 euros, foi feito pela ministra Margarida Balseiro Lopes, ouvida na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.

A primeira edição do programa terminou em 15 de julho de 2025, com uma taxa de execução de 20%.

Num universo estimado de 220 mil jovens beneficiários, foram emitidos cerca de 47 mil cheques-livro, tendo sido utilizados cerca de 35 mil, em oito meses.

A segunda edição do programa arrancou no dia 02 de janeiro deste ano, com um aumento de 20 para 30 euros e a possibilidade de utilizar o cheque-livro na compra de um livro de valor inferior, o que até ao momento não era possível.

O novo cheque-livro pode ser utilizado pelos jovens residentes em Portugal nascidos em 2007 ou 2008 até ao dia 30 de junho de 2026.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Ministra da Cultura avança que foram emitidos 30 mil cheques-livro no primeiro mês e meio

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Media
Obrigacionistas da SIC viabilizam entrada da MFE

As condições de reembolso das Obrigações SIC 2024-2028 foram alteradas para permitir a entrada da MFE.

Carla Borges Ferreira,

Ideias +M
Nos desafia jovens criativos a imaginar campanha de Natal

A Nos regressou aos Briefs Abertos CCP com um briefing dedicado ao Natal. O último dia de inscrições para os jovens entre os 18 e 30 anos é a 26 de março.

+ M,

Ideias +M
Lisbon Digital School já formou 1200 pessoas sobre digital

A Lisbon Digital School vai continuar a percorrer Portugal para democratizar o acesso à formação digital. A iniciativa ganhou forma através de um conceito desenvolvido pelo WYgroup.

+ M,