Nos desafia jovens criativos a imaginar campanha de Natal

 + M,

A Nos regressou aos Briefs Abertos CCP com um briefing dedicado ao Natal. O último dia de inscrições para os jovens entre os 18 e 30 anos é a 26 de março.

Os Briefs Abertos do Clube da Criatividade de Portugal (CCP) — iniciativa cujo objetivo é dar visibilidade a uma nova geração de jovens criativos e criativas de todo o país — voltam a contar com a Nos, que se junta à Betclic e também à Nova SBE.

O desafio da empresa de telecomunicações é desenvolver uma proposta de ideia para a sua campanha de Natal. Por sua vez, a Betclic pede uma proposta para uma ativação de marca no contexto do Estoril Open. Já a Nova SBE desafia os jovens a desenvolver uma proposta de ideia em inglês para a campanha de mestrados de 2026.

Os jovens entre os 18 e os 30 anos e com comprovativo de residência em Portugal podem responder a estes briefings, sendo que são aceites uma proposta por participante e trabalhos de duplas ou triplas criativas.

O júri é sempre composto por cinco elementos, três a convite do Clube e dois elementos representantes das marcas, e irá eleger a melhor ideia que resolve o desafio lançado. No desafio da Nos é composto por:

  • Diogo Anahory, co-fundador e diretor criativo da DJ
  • Judite Mota, diretora criativa executiva da Publicis e membro da Direção do CCP
  • Nuno Peixoto, diretor criativo associado da Lola Normajean
  • Gonçalo Salazar Oliveira, estratega da NOS
  • Rita Bastos, communication brand manager da NOS

O candidato que melhor responder ao briefing ganha um prémio monetário de mil euros, a possibilidade de ser jurado júnior no Festival CCP do próximo ano e de representar Portugal em iniciativas do ADCE – Art Directors Club of Europe

Os vencedores de shortlist vencem uma anuidade de Sócio CCP, passando a vigorar no Diretório CCP e a serem membros do ADCE, entre outras vantagens, tais como ter acesso a descontos no festival, nas atividades e parceiros do clube.

As inscrições estão abertas até 26 de março, com o envio de propostas a terminar no da seguinte. As votações do júri e a revelação da shortlist estão previstas para abril. Os vencedores serão revelados no dia 22 de maio, na Gala do 28º Festival CCP.

