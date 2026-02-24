Nova Clínica de Psicologia da UAX aproxima o aluno da realidade clínica

A Universidade Alfonso X el Sabio (UAX) ampliou a sua Cidade Sanitária com a inauguração da Clínica de Psicologia UAX, um novo espaço localizado no distrito de San Blas-Canillejas, em Madrid (rua Miguel Fleta, 12), que combina atividades de formação universitária, atendimento psicológico especializado e serviço à comunidade, com um claro enfoque no impacto social no ambiente onde está localizada.

A Clínica de Psicologia UAX nasce como um projeto estratégico que responde a duas necessidades importantes. Por um lado, reforçar a formação prática dos alunos do curso de Psicologia e do Mestrado em Psicologia Geral da Saúde da UAX, com um ambiente real, supervisionado e alinhado com a excelência profissional. Por outro lado, aproximar a assistência psicológica e a psicoeducação dos cidadãos, contribuindo para o bem-estar emocional através de um modelo acessível e próximo.

A inauguração inclui a abertura da Escola de Pacientes, um programa especialmente concebido para formar e apoiar pessoas e famílias no bairro de San Blas-Canillejas e arredores. Nesse sentido, a Escola busca fortalecer o papel ativo das pessoas no gerenciamento de sua saúde, promovendo o autocuidado e a gestão emocional dos cidadãos. Este projeto exemplifica a dupla dimensão da Clínica de Psicologia da UAX, que atuará como um ecossistema de assistência, mas também como um agente transformador e de mudança social na região.

«Esta clínica materializa a essência do modelo UAX: formar excelentes profissionais num ambiente real, promover a saúde mental como parte da visão One Health e oferecer um serviço próximo e acessível à comunidade», afirmou Aida Suárez, Reitora da Faculdade de Ciências Biomédicas e da Saúde da UAX, bem como Diretora da One Health do Grupo UAX.

FORMAÇÃO PRÁTICA

A Clínica de Psicologia da UAX torna-se assim um novo espaço de formação prática avançada, curricular e extracurricular para os estudantes de Psicologia e do Mestrado em Psicologia Geral da Saúde da UAX, que terão a possibilidade de participar em processos reais de avaliação e intervenção psicológica, sempre sob supervisão clínica especializada. Este modelo formativo contempla a observação ativa e a participação progressiva em sessões, co-terapia, discussão de casos clínicos e supervisão contínua, favorecendo a aquisição de competências profissionais num contexto real e alinhado com a prática clínica atual.

O novo centro oferecerá um modelo de atendimento clínico integral centrado na pessoa, que une o rigor técnico e a evidência científica com uma orientação humanista marcante e uma consulta humanizada. Através da assistência psicológica à população adulta, infantil e adolescente, a clínica responde a uma ampla variedade de necessidades em saúde mental por meio de atendimento individual, familiar e em grupo, bem como sessões orientadas para a promoção da saúde psicológica, prevenção e acompanhamento emocional em diferentes fases da vida, favorecendo a participação ativa do paciente no seu processo terapêutico.

Como complemento à atividade clínica, a Clínica de Psicologia UAX incorpora a Escola de Pacientes, um programa de ação comunitária orientado para a divulgação, a prevenção e a psicoeducação em saúde mental. A Escola articula-se através de sessões monográficas e grupos de trabalho dirigidos tanto à população em geral como a coletivos específicos, tendo em conta as características demográficas e sociais do distrito de San Blas-Canillejas.

Entre os temas que serão abordados pela Escola de Pacientes estão a gestão do stress e da ansiedade, a regulação emocional, o acompanhamento de cuidadores, o envelhecimento ativo, a menopausa, a parentalidade e a prevenção de comportamentos autolesivos, com o objetivo de dotar os participantes de ferramentas práticas para o autocuidado e o apoio ao seu entorno. Esta abordagem comunitária reforça o papel da Clínica como um espaço aberto ao bairro, que não só presta cuidados de saúde, mas também promove ativamente a educação em saúde mental e a criação de redes de apoio.

Com o lançamento da Clínica de Psicologia, a UAX amplia a sua Cidade Sanitária, composta pelo Hospital Clínico Veterinário, o Centro de Simulação Veterinária, o Hospital Virtual de Simulação e a Sala de Simulação de Farmácia, localizados no seu campus de Villanueva de la Cañada, além das Clínicas Odontológicas, também localizadas no bairro de San Blas-Canillejas.