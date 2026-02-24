PARES assessora fundos Portugal Panorama Capital e Innovation, Research & Creativity

A PARES assessorou os fundos Portugal Panorama Capital e Innovation, Research & Creativity, geridos pela FundBox, na aquisição e investimento na Lxbio Pharmaceuticals.

A equipa envolvida nesta operação foi liderada por Tiago Gama (Sócio) e contou com o apoio de Duarte Canotilho (Associado Sénior da área de Direito Financeiro) e de Pedro Alves Coelho (Associado da área de Comercial e Societário).

Segundo Tiago Gama, Sócio da PARES: “A aquisição e o investimento por parte dos fundos Portugal Panorama Capital e Innovation, Research & Creativity têm como objetivo estratégico promover o desenvolvimento em áreas terapêuticas prioritárias, nomeadamente infeções graves, doenças oculares e oncologia”. E sublinha: “Acreditamos que este investimento terá um impacto direto e transformador na saúde e na qualidade de vida dos doentes, impulsionando a inovação no setor farmacêutico”.