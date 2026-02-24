Advocatus

PARES assessora fundos Portugal Panorama Capital e Innovation, Research & Creativity

A equipa envolvida nesta operação foi liderada por Tiago Gama (sócio) e contou com o apoio de Duarte Canotilho (associado sénior da área de Direito Financeiro) e de Pedro Alves Coelho (associado).

A PARES assessorou os fundos Portugal Panorama Capital e Innovation, Research & Creativity, geridos pela FundBox, na aquisição e investimento na Lxbio Pharmaceuticals.

A equipa envolvida nesta operação foi liderada por Tiago Gama (Sócio) e contou com o apoio de Duarte Canotilho (Associado Sénior da área de Direito Financeiro) e de Pedro Alves Coelho (Associado da área de Comercial e Societário).

Segundo Tiago Gama, Sócio da PARES: “A aquisição e o investimento por parte dos fundos Portugal Panorama Capital e Innovation, Research & Creativity têm como objetivo estratégico promover o desenvolvimento em áreas terapêuticas prioritárias, nomeadamente infeções graves, doenças oculares e oncologia”. E sublinha: “Acreditamos que este investimento terá um impacto direto e transformador na saúde e na qualidade de vida dos doentes, impulsionando a inovação no setor farmacêutico”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

PARES assessora fundos Portugal Panorama Capital e Innovation, Research & Creativity

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Pares Advogados

Pares assessora Sevenair em litígio com autarquia de Cascais

Filipa Ambrósio de Sousa,

O processo foi acompanhado pelos advogados Sónia Afonso Vasques, Maria Norton dos Reis, sócias da PARES e Cristina Lopes Curto (associada sénior) e Tiago Sousa Freitas (associado).