Regulador angolano revoga licença da Global Seguros e avança para a liquidação da empresa

A Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) assinou os despachos que decretam o fim da licença de atividade da seguradora Global Seguros e que colocam agora em marcha o processo da sua liquidação.

De acordo com jornal Mercado & Finanças, foram identificadas irregularidades financeiras a partir de 2019. O regulador identificou falhas nas garantias financeiras, na governance da empresa, no reporte de informação e na operação do dia-a-dia. A Global Seguros ainda chegou a apresentar planos de recuperação que o próprio regulador aprovou, mas acabou por não os conseguir cumprir.

Os números do terceiro trimestre de 2025 mostram que a margem de solvência da empresa estava em -521,1%, segundo a Imparcial Press. O fundo de garantia em -752%. Já os ativos cobriam apenas metade das responsabilidades assumidas – um rácio de cobertura de provisões técnicas de 50,5%.

Para sustentar a operação, a empresa precisaria de mais de 8 mil milhões de kwanzas (7,4 milhões de euros) de capital adicional, um valor que em anos anteriores rondava os 1,56 mil milhões. O rácio combinado de 125% e uma rentabilidade dos ativos de -12,5% mostram que a Global Seguros é financeiramente inviável, segundo o supervisor angolano.

Conforme a ARSEG explica em comunicação oficial, foi dado à seguradora o direito ao contraditório e à ampla defesa, antes da tomada de decisão de revogar a Autorização para exercício da atividade seguradora.

Esta terça-feira foram nomeados para integrar a Comissão Liquidatária: Henda Mondlane Ferreira da Silva, como Coordenador; José André Lopes e Mário Xicato, ambos como membros.

Para os clientes que tinham apólices ativas, a ARSEG garante que os contratos não serão cancelados, mas que a carteira de seguros da Global Seguros será transferida para outras seguradoras, mantendo a cobertura em vigor.

O Conselho de Administração da Global Seguros é composto por: Orlando Carneiro, presidente e acionista; Avelino Chimbulo, administrador não executivo independente; Essôco Baptista e, também, Domingas Rangel Marques, ambos administradores executivos.