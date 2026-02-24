Sedes desafia decisores públicos a aproveitar “tragédia” para reformar país

O presidente da SEDES – Associação para o Desenvolvimento Económico e Social defende que os decisores públicos devem aproveitar o momento de “tragédia” que o país vive, para promover a reconstrução que o país precisa. Álvaro Beleza criticou a falta de ação, adiantando que “o difícil em Portugal é fazer e fazer depressa“.

“Nesta altura, na tragédia que enfrentamos, que os decisores públicos se inspirem no Marquês de Pombal, que perante uma grande tragédia aproveitou para fazer a reconstrução do país que precisava“, defendeu Álvaro Beleza, na abertura da conferência final do Fórum Produtividade e Inovação, um projeto da responsabilidade da Fundação AEP e da SEDES, dedicado a identificar soluções orientadas para um modelo de desenvolvimento mais competitivo, que decorre esta tarde na AEP, em Matosinhos.

Para o presidente da SEDES, para fazer esta reforma são precisas três coisas: “Rodearmo-nos de inteligência e saber; visão estratégica; e coragem, para tomar medidas que às vezes são difíceis de entender”.

Numa nota às propostas de reformas estruturais, incluídas no projeto promovido pela SEDES e pela AEP, o responsável destacou que “mais uma vez” vai-se ouvir “falar das reformas que o país precisa para ter crescimento robusto, que responda às necessidades das pessoas”.

Apesar de notar que as ideias defendidas, que incluem propostas fiscais e de para reformar o Estado, são mais um diagnóstico, nota que “o difícil em Portugal é fazer e fazer depressa. Sempre a perder tempo com imediato e dia-a-dia”.

Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP, alertou para o problema de falta de mão-de-obra, destacando que a estrutura demográfica do país está a envelhecer e é preciso responder a um desafio “que é falta de pessoas suficiente para o que é necessário para as nossas empresas, como vamos responder a este desafio e trazê-las de outros países, integrá-las”.

“No futuro precisamos aprender como vamos qualificar as pessoas de acordo com necessidades das empresas”, reforçou, notando que apesar de o país estar em pleno emprego, há 20% de desemprego jovem, o que mostra a “desadequação da oferta às necessidades”.

O presidente da AEP realçou ainda que “a estabilidade e previsibilidade são valores fundamentais” para “criar um ciclo diferença, criar riqueza, a partir de um aumento das exportações”.