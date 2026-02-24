Telefónica acelera o seu crescimento no último trimestre de 2025 e aumenta as suas receitas, o EBITDA ajustado e o fluxo de caixa livre
Este impulso surge no âmbito do novo plano estratégico da empresa, «Transform & Grow», apresentado em novembro passado e que se encontra em plena execução para avançar na transformação do Grupo.
A Telefónica apresentou nesta terça-feira os resultados correspondentes ao quarto trimestre de 2025, período que reflete um aumento nas receitas e a aceleração do crescimento do EBITDA ajustado, do fluxo de caixa operacional ajustado após arrendamentos (OpCFaL ajustado) e do fluxo de caixa livre.
«Cumprimos em 2025 e estamos preparados para continuar a fazê-lo em 2026. Empreendemos um caminho de transformação da empresa e hoje temos diante de nós os primeiros resultados que nos tornam otimistas e nos permitem continuar a assumir com coragem riscos calculados. Vivemos um período de maior crescimento e maior rentabilidade, o que me permite dizer com satisfação que a Telefónica cumpre”, destacou o presidente da Telefónica, Marc Murtra.
No conjunto do ano, o lucro líquido ajustado das operações continuadas, que reflete o resultado recorrente das operações que continuavam no Grupo no encerramento do exercício, atinge 2,122 mil milhões de euros.
O impacto de fatores não recorrentes, entre os quais se destacam os custos de reestruturação decorrentes do ajustamento do quadro de pessoal ou a deterioração e alteração do valor de determinados ativos, conduzem a perdas anuais de 2.049 milhões de euros nas operações continuadas.
Por outro lado, as menos-valias decorrentes das desinvestições realizadas na Hispam resultam em perdas anuais de 2.269 milhões de euros nas operações descontinuadas (Argentina, Peru, Uruguai e Equador).
No conjunto, a soma dos resultados líquidos das operações continuadas e das operações descontinuadas significa que a Telefónica registou perdas de 4,318 mil milhões de euros em 2025.
OBJETIVOS
A Telefónica indicou que cumpriu os objetivos financeiros estabelecidos para 2025, com um crescimento constante das receitas de 1,5%, de 2% no EBITDA ajustado e de 5,9% no fluxo de caixa operacional ajustado após arrendamentos.
Além disso, o rácio de investimento sobre vendas situou-se em 12,4%, cumprindo também a meta de ficar abaixo de 12,5%. Quanto ao fluxo de caixa livre, o ano terminou acima dos 2 mil milhões de euros nas operações contínuas, quando no terceiro trimestre a meta tinha sido atualizada para cerca de 1,9 mil milhões de euros.
Os novos objetivos financeiros da Telefónica para 2026 contemplam um crescimento interanual em termos constantes das receitas (1,5-2,5%), do EBITDA ajustado (1,5-2,5%) e do fluxo de caixa operacional ajustado após arrendamentos (acima de 2%), bem como um rácio de investimentos sobre vendas de cerca de 12%, um fluxo de caixa de cerca de 3 mil milhões de euros e a redução da dívida para a meta estabelecida para 2028.
A Telefónica também continua a executar o processo de desinvestimento na América Latina. No primeiro trimestre de 2026, concluiu as saídas da Colômbia e do Chile, mercados que se somam às vendas já concluídas em 2025: Telefónica Argentina, Telefónica del Perú, Telefónica Uruguay e Telefónica Ecuador.
RECEITAS
A Telefónica gerou receitas de 9,174 mil milhões de euros no quarto trimestre do ano, com um crescimento constante de 1,3%, e de 35,120 mil milhões no conjunto do ano, um aumento de 1,5%. Em termos correntes, as vendas aumentaram 0,7% no trimestre e caíram 1,5% no período completo, impactadas pela evolução das moedas.
A empresa encerrou o quarto trimestre com um posicionamento forte e favorável nos seus mercados principais. A Telefónica España voltou a apresentar um sólido desempenho operacional no seu melhor ano comercial desde 2018, enquanto as receitas, o EBITDA ajustado e o fluxo de caixa operacional ajustado após arrendamentos registaram crescimentos anuais simultâneos pela primeira vez desde 2008.
No último trimestre, as receitas aumentaram 1,8% e o EBITDA ajustado subiu 1,1%. A Telefónica Brasil continuou a sua trajetória de crescimento acima da inflação, com receitas e EBITDA ajustado que aumentaram 7,1% e 8,2%, respetivamente, em moeda local, e registou um recorde de 116,8 milhões de acessos. A Telefónica Alemanha continuou a impulsionar a marca O2 no seu mercado e registou um ganho líquido trimestral de clientes móveis com contrato de 22,2%. Por último, a Virgin Media O2 cumpriu os seus objetivos financeiros para o exercício em receitas (+0,2%) e EBITDA (+0,9%).
Por segmentos, o negócio residencial (B2C) gerou receitas de 5.408 milhões de euros no quarto trimestre, 59% do total; o negócio empresarial (B2B) contribuiu com 23,5%, com 2.158 milhões; e o negócio grossista, com os restantes 17,5%, 1.608 milhões.
A rentabilidade do Grupo também acelerou no último trimestre do ano. O EBITDA ajustado aumentou de forma constante 2,8% entre outubro e dezembro, para 3,198 mil milhões de euros, e 2% no ano, para 11,918 mil milhões de euros. O EBITDA ajustado corrente cresceu 2% no trimestre e diminuiu 1,6% nos últimos doze meses.
O investimento no quarto trimestre atingiu um total de 1.259 milhões de euros, 8,1% menos do que no mesmo período de 2024, e no conjunto do ano ascendeu a 4.340 milhões (-7,2%). O cash flow operacional ajustado após arrendamentos (OpCFaL) aumentou 12,9% de forma constante no trimestre, até 1.281 milhões de euros, e 5,9% no ano completo, até 5.081 milhões.
O fluxo de caixa livre das operações continuadas acelerou no quarto trimestre, atingindo 1,402 mil milhões de euros e chegando a 2,069 mil milhões no ano completo.
A dívida financeira líquida foi reduzida em cerca de 1,400 mil milhões de euros no quarto trimestre, situando-se em 26,824 mil milhões a 31 de dezembro de 2025. Entre as unidades globais, as receitas da Telefónica Tech aumentaram 18,9% em 2025, para 2,222 mil milhões de euros.
INFRAESTRUTURAS
A Telefónica encerrou 2025 com 326,1 milhões de acessos, com um crescimento interanual de 2,1%, e manteve a sua posição de liderança global em fibra. A empresa conta com uma implantação de 162,9 milhões de unidades imobiliárias com redes de banda larga ultrarrápida (+1%), das quais um total de 74,3 milhões corresponde a FTTH (+7%).
Além disso, oferece uma cobertura 5G de 95% na Espanha, 99% na Alemanha, 67% no Brasil e 87% no Reino Unido, com uma média de 80% nos seus quatro mercados principais.
