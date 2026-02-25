5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que o Governo apresenta o PTRR aos partidos com assento parlamentar, a diretora-geral da Autoridade Tributária vai ser ouvida no Parlamento. Família EDP e o BCP apresentam os resultados anuais, enquanto o INE divulga o Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação relativo a janeiro. O Eurostat divulga inflação da Zona Euro.

Governo apresenta PTRR aos partidos

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai reunir esta quarta-feira com todos os partidos com assento parlamentar para apresentar o Programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR), sendo que o envelope financeiro apenas será definido após o período de auscultação nacional e após a definição das medidas. O Governo quer aprovar versão final do programa no início de abril.

Qual o valor do metro quadrado?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta manhã o Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação relativo a janeiro. No último mês do ano passado, a avaliação bancária das casas subiu 19,1% em termos homólogos, atingindo um novo máximo histórico de 2.081 por metro quadrado.

Família EDP e BCP apresentam resultados anuais

A EDP, a EDP Renováveis e o BCP vão apresentar esta quarta-feira os resultados anuais de 2025. O BCP alcançou um lucro histórico de 906,4 milhões de euros em 2024, uma subida de quase 6% em relação ao ano anterior. Por outro lado, a EDP Renováveis registou um prejuízo de 556 milhões em 2024 e o lucro da EDP caiu 16% para 801 milhões de euros.



Diretora-geral da Autoridade Tributária vai ser ouvida no Parlamento

Esta quarta-feira decorre a audição da diretora-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), Helena Borges, sobre o SIFIDE e a redução do IVA do gás engarrafado, depois do Parlamento ter chumbou em janeiro o projeto do PCP para fixar o preço do gás de botija em 20 euros.

Eurostat divulga inflação de janeiro

O Eurostat divulga nesta quarta-feira a estimativa da inflação relativa a janeiro de 2026, o indicador que acompanha a evolução dos preços na zona euro. Em dezembro, a taxa de inflação homóloga da Zona Euro abrandou para 1,9%. O serviço europeu de estatística vai ainda um estudo sobre as condições de vida na Europa – pobreza monetária entre os idosos – referente a 2024.