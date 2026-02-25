AFMA contrata Joana Antunes da Silva e Sofia Cordovil

A AFMA, sociedade de advogados, anuncia a entrada de Joana Antunes da Silva e Sofia Cordovil, associada e consultora respetivamente.

Joana Antunes da Silva integra a equipa com experiência em trazendo know-how técnico em contencioso civil, com especial enfoque em processos executivos, insolvências, recuperação de empresas, contraordenações e litígios com recurso a arbitragem. A advogada, tem também experiência no patrocínio de clientes em processos de recuperação de bens móveis e imóveis, no âmbito de contratos de locação financeira e ALD.

Sofia Cordovil combina experiência em fiscalidade, contencioso tributário, consultoria fiscal, além de acompanhamento de inspeções, com competências em fintech, mercados financeiros e comércio eletrónico, para além de outros setores, numa perspetiva multidisciplinar, a clientes nacionais e internacionais. O seu conhecimento cobre também consultoria a clientes corporate em IVA, IRC, benefícios fiscais e todo o tipo de relacionamento tributário com o Estado.

“A AFMA nasceu de um projeto de independência e liberdade de pensamento. São estes os valores que nos norteiam, em que continuamos a acreditar e que sempre defenderemos. O exercício da advocacia ganha valor quando diferentes perfis colaboram com um objetivo comum: a satisfação do cliente”, afirma Fernando Magiolo Magarreiro, sócio da sociedade.