Ageas Portugal reduz obesidade em 24% com programa de nutrição corporativa

O Grupo Ageas Portugal conseguiu reduzir em 24% a taxa de obesidade entre os colaboradores que participaram no Nutrium Care, programa de nutrição corporativa que a seguradora integrou na sua estratégia de saúde preventiva. De acordo com o comunicado, mais de 30% dos participantes com obesidade perderam pelo menos 5% do peso corporal.

O programa, disponível gratuitamente para todos os colaboradores do grupo, conta atualmente com 342 pessoas em acompanhamento ativo. Só em 2025, foram realizadas 1.695 consultas – das quais 184 foram primeiras consultas – e registaram-se cerca de 135 novas adesões. No total, mais de 700 colaboradores já passaram pelo programa desde o seu arranque.

A taxa de retenção após a primeira consulta fixou-se nos 85,9%, um indicador que aponta para um elevado nível de envolvimento por parte dos participantes. A satisfação geral com o programa atingiu 9,1 em 10, segundo o Grupo Ageas Portugal. “Não é só mudar um hábito alimentar, é mesmo uma mudança no estilo de vida”, afirmou Joana Gonçalves, colaboradora da Ageas Portugal e utilizadora do programa.

Para Eduardo Caria, Diretor de Pessoas & Organização do Grupo Ageas Portugal, o investimento em ferramentas acessíveis e personalizadas é o caminho para “construir uma cultura organizacional mais forte, saudável e motivada”. Já José Alves, Diretor Comercial da Nutrium Care, destaca a parceria como prova de que “a nutrição aliada à tecnologia pode ser uma ferramenta inigualável na promoção da saúde corporativa“.