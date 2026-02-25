António José Seguro lidera exposição televisiva durante a campanha eleitoral

No ambiente digital, André Ventura liderou de forma expressiva, de acordo com a análise da Marktest.

O candidato mais mencionado na televisão durante a campanha eleitoral das presidenciais — primeira e segundas voltas — foi António José Seguro, revela a análise da Marktest aos canais generalistas e de informação.

Focando-se agora apenas na primeira volta, foi João Cotrim de Figueiredo o candidato com mais menções. Durante a semana de 11 a 18 de janeiro, o agora comentador na SIC Notícias, foi mencionado em 1.232 notícias. A análise foi realizada no conjunto dos generalistas — RTP1, RTP2, SIC, TVI, CMTV e Porto Canal — e dos informativos — SIC Notícias, RTP Notícias,, Porto Canal, CNN Portugal e News Now. Numa outro análise da Marktest, onde foram analisadas menções só nos generalistas em sinal aberto — RTP1, RTP2, SIC e TVI — entre 1 e 16 de janeiro, era Henrique Gouveia e Melo que dominava.

Os candidatos André Ventura — 1.137 notícias –, António José Seguro — 1.006 notícias –, Luís Marques Mendes — 887 notícias — e Henrique Gouveia e Melo — 710 notícias — completam o top cinco. As maiores concentrações de notícias registaram-se a 14 de janeiro — 1157 –, 13 de janeiro — 1142 — e 16 de janeiro — 1068. Como habitual, o dia de reflexão — 17 de janeiro — não originou quaisquer notícias.

No digital, com base nos dados dos serviços de Clipping e Social Media Explorer, André Ventura liderou de forma expressiva com 1133 menções. António José Seguro ficou próximo com 1.009 menções e João Cotrim de Figueiredo com 1.006 menções. O pico de atividade ocorreu no dia 18 de janeiro, data das eleições, com 1273 menções, impulsionadas pelos dois candidatos que avançaram para a segunda volta — Ventura e Seguro.

Analisando agora por meio, entre os canais que a Marktest identifica como informativos, a RTP Notícias liderou com 987 notícias, seguida de SIC Notícias — 884–, CNN Portugal — 569 –, News Now — 477 — e CMTV — 391. No digital, o Facebook dominou com 2604 das menções totais.

Segunda volta marcada por 4.262 notícias televisivas

A Marktest, na sua análise da segunda volta, não separa o número de menções por candidato de forma global. No entanto, através da análise do gráfico do número de notícias por dia, é possível verificar que António José Seguro ultrapassou André Ventura em 18 dos 21 dias analisados. Entre 19 de janeiro e 8 de fevereiro, período da segunda volta, foram analisadas 4.262 notícias televisivas e 4.627 menções nas redes sociais.

Tal como na primeira volta, a RTP Notícias liderou com 983 notícias, seguida da SIC Notícias — 873 — e CNN Portugal — 650. O Facebook concentrou a maioria das menções — 3830.

Foram analisados conteúdos da RTP1, RTP2, SIC, TVI, SIC Notícias, RTP Notícias, CMTV, Porto Canal, CNN Portugal e News Now, bem como publicações e menções no Facebook, Instagram, blogs e fóruns.