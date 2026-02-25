BCP já aprovou mais de 700 moratórias a famílias e empresas afetadas

O BCP já aprovou mais de 700 moratórias a famílias e empresas das zonas afetadas pelas tempestades, correspondendo a mais de 100 milhões de euros de crédito que está ‘suspenso’, anunciou o banco esta quarta-feira.

Em relação às famílias, foram implementadas 383 moratórias no valor de 46 milhões de euros. Quanto às empresas foram concedidas 325 moratórias no valor de 56 milhões.

O banco adianta ainda que já tem candidaturas no valor de 274 milhões de euros relativamente aos empréstimos através das linhas de garantia do Banco Português de Fomento.

Miguel Maya adiantou que é importante “contribuir para a rápida recuperação das empresas” para evitar uma crise económica nas regiões afetadas. “Quanto mais rápido ajudarmos as nossas empresas a voltar ao mercado, menor será o impacto na economia”, disse o gestor.

“Há responsabilidade dos bancos em sermos céleres para conseguir que estas empresas estejam completamente operacionais”, afirmou.

A exposição de crédito do BCP às zonas afetadas ascendia a 2,3 mil milhões de euros em relação a particulares e a 1,9 mil milhões em relação a empresas.

O BCP anunciou esta quarta-feira lucros de 1,02 mil milhões de euros em 2025, subindo 12,4% em comparação com o ano anterior. Vai distribuir 90% do resultado pelos acionistas através de dividendos e de recompra de ações.

