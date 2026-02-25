Banca

BCP vai distribuir 90% dos lucros pelos acionistas

Banco vai distribuir cerca de 500 milhões de euros em dividendos e reforçar o programa de recompra de ações com 400 milhões e já enviou pedido às autoridades.

O BCP BCP 1,13% vai distribuir 90% do lucro de 1,02 mil milhões de euros pelos acionistas. Isto significa que vai atribuir um dividendo na ordem dos 500 milhões de euros, correspondendo a um payout de 50%. Mas vai reforçar o programa de recompra de ações.

O banco liderado por Miguel Maya pediu às autoridades para avançar com um programa de recompra de ações de 40% do resultado – acima dos 25% que previa o plano anunciado em 2024. Se tiver autorização, são 400 milhões de euros destinados para a aquisição de títulos.

Isto acontece depois de o BCP ter apresentado “o melhor resultado de sempre”, de mais de mil milhões de euros em 2025, anunciou o CEO do banco, Miguel Maya. Resistiu à descida das taxas de juro e a Polónia começa a dar contributo relevante para os lucros do grupo à medida que o Bank Millennium vai resolvendo o problema relacionado com os créditos em francos suíços.

A proposta para a distribuição dos resultados será submetida à assembleia geral de acionistas. Miguel Maya explicou em conferência de imprensa que o reforço da política de dividendos se deve à robustez dos resultados gerados pelo banco no ano passado.

Os maiores acionistas do BCP são a Fosun e a Sonangol, com 20,03% e 19,49%, respetivamente.

O BCP foi das ações que mais valorizou na bolsa de Lisboa no ano passado, praticamente duplicando de valor. Este ano acumula uma valorização de 2% e está perto de superar a fasquia de 1 euros — ou seja, prestes a deixar de ser considerada uma ‘penny stock’. O banco está avaliado em 13,4 mil milhões de euros a preços de mercado.

(notícia em atualização)

