Câmara de Lobos e Lisboa no top 10 dos Melhores Destinos Europeus em 2026

Câmara de Lobos (Madeira) e Lisboa estão entre os dez melhores destinos europeus em 2026, segundo o ranking da European Best Destinations que engloba a avaliação de mais de 500 destinos. A vila madeirense ficou na 6ª posição, enquanto a capital ocupa o 9º lugar.

Classificado como um dos “destinos mais irresistíveis da Europa para 2026”, por ser “íntimo, acolhedor e cheio de personalidade”, Câmara de Lobos distinguiu-se pela combinação perfeita de cor, cultura, natureza e tranquilidade, aliadas à gastronomia.

“Luminosa, acolhedora, infinitamente inspiradora”, a capital continua a conquistar corações. Entre os maiores atributos está o estilo de vida, a autenticidade dos bairros históricos, a gastronomia de referência e a capacidade de articular património e criatividade contemporânea, sem esquecer autenticidade e charme.

O ranking refere que “Lisboa é uma cidade para se explorar sem pressa: miradouros escondidos, boutiques independentes, oficinas de cerâmica, galerias de arte contemporânea, bares e cafés em terraços onde o tempo parece estender-se”.

“Esta distinção traduz um reconhecimento claro dos atributos que definem a identidade de Lisboa enquanto destino: cultura, autenticidade, criatividade e qualidade de vida“, afirma António Valle, diretor-geral da Associação Turismo de Lisboa, citado em comunicado.

O porta-voz da Associação Turismo de Lisboa destaca ainda que “é também a validação de um trabalho consistente de promoção internacional e de qualificação da oferta, que tem permitido afirmar a Área Metropolitana de Lisboa com um posicionamento sólido, diferenciador e orientado para a criação de valor”.

Apesar de não integrar o top dez, a Costa Vicentina também aparece neste ranking, na 12ª posição. Portugal destaca-se em 2026 com três destinos classificados entre os Melhores Destinos Europeus.

Conheça o top 10:

Madrid (Espanha) Nicósia (Chipre) Štajerska (Eslovênia) Verona (Itália) Paris (França) Câmara de Lobos (Portugal) Alaçatı (Turquia) Burano (Itália) Lisboa (Portugal) Almería (Andaluzia)

Entre mais de 500 destinos, os 20 mais votados foram coroados os Melhores Destinos Europeus de 2026.