Câmara de Lobos e Lisboa no top 10 dos Melhores Destinos Europeus em 2026
A vila madeirense ficou na 6ª posição, enquanto a capital ocupa o 9º lugar. Conheça o top 10 dos Melhores Destinos Europeus, de acordo com European Best Destinations.
Câmara de Lobos (Madeira) e Lisboa estão entre os dez melhores destinos europeus em 2026, segundo o ranking da European Best Destinations que engloba a avaliação de mais de 500 destinos. A vila madeirense ficou na 6ª posição, enquanto a capital ocupa o 9º lugar.
Classificado como um dos “destinos mais irresistíveis da Europa para 2026”, por ser “íntimo, acolhedor e cheio de personalidade”, Câmara de Lobos distinguiu-se pela combinação perfeita de cor, cultura, natureza e tranquilidade, aliadas à gastronomia.
“Luminosa, acolhedora, infinitamente inspiradora”, a capital continua a conquistar corações. Entre os maiores atributos está o estilo de vida, a autenticidade dos bairros históricos, a gastronomia de referência e a capacidade de articular património e criatividade contemporânea, sem esquecer autenticidade e charme.
O ranking refere que “Lisboa é uma cidade para se explorar sem pressa: miradouros escondidos, boutiques independentes, oficinas de cerâmica, galerias de arte contemporânea, bares e cafés em terraços onde o tempo parece estender-se”.
“Esta distinção traduz um reconhecimento claro dos atributos que definem a identidade de Lisboa enquanto destino: cultura, autenticidade, criatividade e qualidade de vida“, afirma António Valle, diretor-geral da Associação Turismo de Lisboa, citado em comunicado.
O porta-voz da Associação Turismo de Lisboa destaca ainda que “é também a validação de um trabalho consistente de promoção internacional e de qualificação da oferta, que tem permitido afirmar a Área Metropolitana de Lisboa com um posicionamento sólido, diferenciador e orientado para a criação de valor”.
Apesar de não integrar o top dez, a Costa Vicentina também aparece neste ranking, na 12ª posição. Portugal destaca-se em 2026 com três destinos classificados entre os Melhores Destinos Europeus.
Conheça o top 10:
- Madrid (Espanha)
- Nicósia (Chipre)
- Štajerska (Eslovênia)
- Verona (Itália)
- Paris (França)
- Câmara de Lobos (Portugal)
- Alaçatı (Turquia)
- Burano (Itália)
- Lisboa (Portugal)
- Almería (Andaluzia)
Entre mais de 500 destinos, os 20 mais votados foram coroados os Melhores Destinos Europeus de 2026.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Câmara de Lobos e Lisboa no top 10 dos Melhores Destinos Europeus em 2026
{{ noCommentsLabel }}