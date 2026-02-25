Caso Epstein. Antigo Secretário do Tesouro dos EUA demite-se

O ex-secretário do Tesouro dos EUA, Larry Summers – que tem sido alvo de críticas devido à sua antiga amizade com Jeffrey Epstein – vai renunciar ao cargo de professor na Universidade de Harvard no final do ano letivo, avança a CNBC.

Em declaração ao The Crimson, o jornal estudantil da universidade, Summers classificou a decisão de deixar a universidade como “difícil”. O pedido foi aceite pelo reitor da Harvard Kennedy School, Jeremy Weinstein.

Na altura em que Trump pediu aos republicanos para aprovarem a divulgação dos arquivos de Epstein, o presidente norte-americano indicou que, para além de Clinton, o antigo secretário do Tesouro democrata Larry Summers, o investidor, empresário e cofundador do LinkedIn, Reid Hoffman, o banco JP Morgan Chase e “muitas outras pessoas e instituições” deviam ser alvo de uma investigação.

O ano passado, Larry Summers demitiu-se de cargo na OpenAI, dona do ChatGPT, após ter sido divulgada uma troca de emails com o empresário Jeffrey Epstein

(Notícia atualizada com mais informação)