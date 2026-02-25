Depois de nove anos, Ikea abre nova loja em Coimbra

A Ikea regressa às inaugurações em Portugal com uma nova loja em Coimbra, nove anos depois da abertura em Loulé. Apesar de ainda não haver uma data em concreto, a retalhista sueca garante que a inauguração acontecerá este verão e vai criar 34 postos de trabalho. O valor de investimento previsto não foi divulgado.

“Quando abrimos o nosso estúdio de planificação e encomenda em Coimbra em 2021, confirmámos todo o potencial da região, e o quanto todo o dinamismo económico e cultural contribui para o relevância da Ikea, e para o nosso objetivo de chegar a cada vez mais pessoas”, afirma Carla Pereira, country expansion & establishment manager da Ikea Portugal, citada em comunicado.

A nova loja terá 4.124 metros quadrados e será lançada sob o mote “pequena mas poderosa”. O espaço vai disponibilizar uma seleção dos produtos mais relevantes da marca, vários ambientes de inspiração para a casa, uma zona de compra imediata de artigos essenciais e ainda uma área circular, onde estarão disponíveis dezenas de produtos à procura de uma nova vida.

“Estamos muito entusiasmados com este novo compromisso com a cidade, onde iremos estrear um formato totalmente novo em Portugal, que promete inspirar todos os conimbricenses”, sublinha a porta-voz do Ikea.

Nova loja, vai criar 34 postos de trabalho, parte dos trabalhadores transitam do Estúdio de Planificação e Encomenda de Coimbra.

Com presença em Portugal há 21 anos, a cadeia sueca de mobiliário e decoração passa a ter seis lojas (Alfragide, Loures, Loulé, Matosinhos, Braga e Coimbra) e 16 estúdios de planificação. As lojas físicas receberam o ano passado 15 milhões de visitas e faturaram 611 milhões de euros de vendas, mais 1,5% que em relação ao ano fiscal anterior. A marca sueca é responsável por 4.700 postos de trabalho diretos em território nacional (3.200 no retalho e 1.500 na Ikea Industry).