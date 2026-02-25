Dos vinhos do Douro à champanhe Louis Roederer. Mais de 4 mil vinhos no Palácio da Bolsa até domingo

A partir desta quinta-feira, os grandes apreciadores de vinho têm à disposição uma prova livre de mais de 4.000 referências de 400 produtores nacionais e estrangeiros na 22.ª edição da Essência do Vinho – Porto, no Palácio da Bolsa. Também há néctares exclusivos de grandes famílias do mundo vinícola, como a casa de champanhe Louis Roederer, numa viagem no “room experience”.

Por estes dias, a Invicta torna-se, assim, o epicentro da cultura vínica. Desde as regiões vinícolas do Douro, Dão, Vinhos Verdes, Alentejo até à Madeira (Barbeito), a oferta de provas é variada entre esta quinta-feira e o próximo domingo. Acresce o ícone chileno Almaviva, os famosos champanhes Louis Roederer (França), o vinho fortificado Marsala (Itália) ou o Verdejo de Belondrad da região de Rueda (Espanha).

Além de um epicentro de provas, este evento surge também como “uma plataforma de negócio, um espaço onde profissionais, compradores, líderes de opinião e marcas se conectam, criam oportunidades e abrem portas a novos mercados”, nota Nuno Pires, diretor da Essência Company, organizadora desta iniciativa.

“O Essência do Vinho é, acima de tudo, um encontro entre pessoas, regiões, estilos e formas de interpretar o vinho”, continua. “É a capacidade de reunir o melhor da tradição com a energia das novas abordagens, permitindo ao público viver o vinho não apenas como produto, mas como cultura, viagem e expressão de criatividade. É o que faz deste evento um momento tão singular”, sustenta.

O cardápio desta da 22.ª edição da Essência do Vinho, que se junta à comemoração dos 25 anos dos vinhos Pintas, inclui ainda provas orientadas por enólogos, críticos e especialistas estrangeiros. Em paralelo, os visitantes têm acesso, por 120 euros, ao “room experience“, um espaço exclusivo, para provar referências raras e icónicas nacionais e internacionais. Soma-se ainda o “Top 10 Vinhos Portugueses”, avaliados, numa prova cega, por um júri internacional constituído por 45 especialistas.

Do cartaz do evento consta ainda, no domingo, a segunda edição do Veni Vini Vici, “um encontro dedicado aos produtores alternativos que exploram caminhos fora do habitual, seja pela mínima intervenção, pelas castas improváveis, vinificações experimentais ou pelos métodos que desafiam definições tradicionais”, descreve o responsável.