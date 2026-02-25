EDP propõe subir dividendo de 2026 em meio cêntimo para os 20,5 cêntimos

A liderança da EDP propõe, no âmbito da apresentação de resultados da elétrica, um aumento de meio cêntimo no dividendo que a cotada deverá entregar aos acionistas em 2026. Se a proposta for aceite, este passa a ser de 20,5 cêntimos por ação.

“O Conselho de Administração Executivo irá propor à Assembleia Geral de Acionistas um aumento de 2,5% no dividendo relativo ao exercício de 2025, para 0,205 euros por ação, face aos 0,20 euros anteriormente previstos para este ano“, lê-se no comunicado através do qual a EDP fez a divulgação dos resultados relativos a 2025.

O valor proposto para o dividendo corresponde a um payout ratio no ponto médio do intervalo-alvo de 60% a 70%, definido para o período 2026-2028.

Esta manhã, no seguimento da apresentação de resultados da subsidiária de energias limpas, a EDP Renováveis afirmou que vai propor à assembleia geral a entrega de 40% do resultado líquido obtido em 2025. Os 132 milhões em dividendos, equivalentes a 13 cêntimos por ação, serão pagos através da entrega de novos títulos. Os acionistas poderão, no entanto, optar por revender as ações recebidas à própria EDP Renováveis, por um preço fixo garantido.

Em novembro passado, no Capital MArkets Day, a cotada já havia indicado que pretendia entregar mais remuneração aos acionistas. A EDP aponta “um aumento do dividendo mínimo” para 21 cêntimos por ação, uma subida que deverá decorrer até 2028, e que representa um aumento de 5% face a 2025.

Neste sentido, a empresa afirma estar a garantir “retornos atrativos” para os acionistas. No caso da EDP Renováveis, o previsto é um programa de dividendo em ações (scrip dividend) “estável”, com payout entre 30 a 50% nos anos até 2028.