EDP Renováveis volta aos lucros com resultado de 216 milhões em 2025

Depois das elevadas perdas extraordinárias em 2024, com a saída das operações na Colômbia e do offshore nos EUA a levarem a prejuízos de 556 milhões, a EDP Renováveis voltou aos lucros no ano passado, com um resultado líquido de 216 milhões de euros.

Em termos recorrentes, o resultado foi de 330 milhões em 2025, mais 50% do que no período homólogo, uma melhoria “suportada pela estratégia de concentração de crescimento em mercados de baixo risco, com destaque para os EUA e Europa”, refere a empresa em comunicado.

O resultado antes de encargos com juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) cifrou-se em 1,97 mil milhões de euros, em termos recorrentes, mais 17% do que em 2024.

A geração de eletricidade aumentou 11% para 40,6 TWh, em resultado de um aumento de 14% da capacidade instalada média. Já o preço médio de venda caiu 10% para 53€/MWh, impactado pela normalização de preços na Europa. As receitas subiram 16% para 2,68 mil milhões.

Os custos operacionais, que incluem fornecimentos externos e custos com pessoal, aumentaram 8% para 1.061 milhões de euros. Os encargos financeiros aumentaram 29% para 482 milhões de euros. Uma evolução que a empresa justifica com o maior montante médio da dívida, superior em 1,5 mil milhões ao ano anterior. “O custo médio da dívida manteve-se estável nos 4,5%”, assinala.

O investimento total da EDP Renováveis baixou 35% no ano passado, para 2.225 milhões. A maior fatia (58%) foi destinada à América do Norte, seguindo-se a Europa (27%), América do Sul (7%) e Ásia-Pacífico (7%).

A dívida financeira líquida baixou em 169 milhões durante o ano passado, para 8.109 milhões, o equivalente a 4,1 vezes o EBITDA recorrente dos últimos 12 meses.

Olhando para 2026, a EDPR refere que “a boa execução em 2025 da estratégia de foco em mercados baixo risco e melhoria de rácios de endividamento, suportam a expectativa de um EBITDA recorrente de cerca 2,1 mil milhões de euros em 2026, assim como o aumento de visibilidade da execução das metas do Plano de Negócios 2026-28″.

