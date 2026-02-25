Ercros. Bondalti recusa subir preço da OPA e avisa que sem oferta ações afundam

Num momento em que decorre o período de aceitação da oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela Bondalti sobre a espanhola Ercros, João de Mello, em entrevista ao Cinco Días, saiu em defesa da operação, garantindo que a união das duas empresas vai criar um “campeão europeu”. Sobre o preço da oferta, criticado por acionistas de referência, garante que os 3,505 euros oferecidos pela Bondalti já estão acima do real valor da empresa e recusa uma melhoria de preço, avisando que se a química portuguesa retirasse a oferta, as ações poderiam baixar os dois euros.

Após um longo processo, que se arrastou por quase dois anos — a Bondalti lançou a oferta sobre a Ercros em março de 2024 — , a operação está finalmente na sua fase final, depois da luz verde do regulador, decorrendo até ao dia 13 de março o período no qual os acionistas decidem se vendem ou não na OPA, que avalia a empresa espanhola em 320 milhões de euros.

Apesar das condições apresentadas pela empresa portuguesa terem sido bem recebidas pelos sindicatos e de a contrapartida ter sido considerada “justa” pelo assessor financeiro contratado pela própria empresa, a administração — numa decisão sem unanimidade — emitiu um parecer “desfavorável” ao negócio. João de Mello defende o valor oferecido e garante que a Bondalti está a pagar “o valor máximo que resulta de uma avaliação”. “[A Ercros] não vale mais, vale menos [do que quando lançamos a oferta]”, afiança, garantindo que as condições da OPA são as que estão em cima da mesa.

“Joan Casas Galofré afirma no relatório do conselho que não venderá se as circunstâncias não se alterarem. Se não se alterar o quê? Quando forem publicados os resultados da Ercros, que vão ser muito maus, vai mudar de ideia? É isso que não sabemos”, atira o presidente da empresa portuguesa. “O preço que estamos a pagar já está, na nossa opinião, acima do valor da empresa”, reforça.

O advogado Joan Casas Galofré, que tem sido um dos maiores opositores à OPA e que lidera um grupo de acionistas com 27% do capital que garantem que não vão vender as suas ações na oferta, voltou a dizer no relatório do “board” que não vai aceitar a OPA da Bondalti.

As ações da Ercros têm vindo a corrigir nos últimos dias, seguindo a negociar em torno dos 3,4 euros. Numa mensagem direcionada aos acionistas, José de Mello deixa um aviso: “começa a haver dúvidas que isto avance e, se eu fosse acionista da Ercros, que não sou, estaria preocupado, porque, na minha opinião pessoal, a ação da Ercros, se nos formos embora, cairá abaixo dos 2 euros”.

O sucesso da operação está sujeito à aceitação de, pelo menos, 50% do capital. Com 73% das ações distribuídas por pequenos investidores, são estes que vão ditar o desfecho da oferta. Segundo a informação disponibilizada no site da empresa, Víctor Rodríguez Martín é o maior acionista, com 6,28% do capital, seguindo-se o empresário Joan Casas Galofré, com 6,02%. Montserrat García Pruns, mulher de Galofré, controla 3,61%. Ou seja, o casal detém cerca de 10% do capital.

Há ainda uma posição de 4,88% do fundo norte-americano Dimensional Fund. A Oddo e o fundo Santander Small Caps España detêm 1,77% e 1,05%, respetivamente. Francesc Xavier Casas Galofré detém outros 1,17%. Tudo somado, estas participações acima de 1% totalizam 24,79% do capital, estando o restante disperso em bolsa.