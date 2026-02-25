Espanhola Ercros diz que OPA da Bondalti é “oportunista” e acusa empresa de tentar coagir acionistas

Depois de ter emitido um parecer desfavorável à oferta da portuguesa Bondalti, uma recomendação que dividiu os membros do conselho de administração, a Ercros volta a atacar a OPA da química da família Mello. Numa reação à entrevista de João de Mello a jornais espanhóis, onde o presidente da Bondalti defende a contrapartida de 3,505 euros oferecida aos acionistas da empresa espanhola e alerta que as ações podem baixar os dois euros caso a operação seja retirada, o presidente da Ercros acusa a companhia lusa de tentativa de “coação” e diz que OPA é “oportunista”, afirmando que o preço por ação é “baratíssimo”.

Numa entrevista à Europa Press, Antonio Zabalza argumentou que a “Bondalti está a tentar obter o controlo da Ercros contra a vontade da Ercros. Portanto, está numa posição de ataque“, acrescentando que a Bondalti está a “começar a utilizar termos que creio que não são totalmente adequados”.

Depois de a Bondalti ter manifestado a sua surpresa em relação ao parecer do board da Ercros à oferta, o presidente João de Mello voltou a defender o valor oferecido e garante que a Bondalti está a pagar “o valor máximo que resulta de uma avaliação”.

“[A Ercros] não vale mais, vale menos [do que quando lançamos a oferta]”, afiança, garantindo que as condições da OPA são as que estão em cima da mesa.

Com o período de aceitação da oferta a decorrer até ao próximo dia 13 de março, Zabalta diz que a oferta é “uma operação oportunista que é lançada no que possivelmente seja a parte mais baixa do ciclo que o setor atravessa neste momento”.

Para Zabalta, os 320 milhões que a Bondalti oferece são “um preço baratíssimo para a estrutura produtiva e a localização das fábricas que a Ercros tem em Espanha”.

A Bondalti lançou a oferta sobre a Ercros em março de 2024. Ao longo destes dois anos, a rentabilidade da empresa deteriorou-se significativamente. A Ercros, que apresenta os seus resultados de 2025 no final da semana, fechou os primeiros nove meses do ano passado com prejuízos de 41,2 milhões de euros, multiplicando por mais de cinco as perdas que tinha registado no mesmo período de 2024 (-7,8 milhões de euros).

“Os acionistas têm de refletir sobre isto. É um preço lançado propositadamente no momento mais baixo do ciclo; têm de ter cuidado porque aqui podem estar a dar-nos bastante menos dinheiro do que aquele que poderíamos reclamar em condições normais de ciclo”, acrescentou o presidente da gigante espanhola.

Zabalta criticou as declarações de João de Mello sobre os riscos de não aceitar a OPA. “Não é elegante: ‘Ouçam, ou me vendem ou vão perder todo o valor destas ações, estas ações vão valer nada’. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. E são afirmações que claramente levantam uma certa coação ao acionista“, atirou.

Sobre a avaliação da Evercore, o assessor financeiro contratado pela Ercros para avaliar a contrapartida da Bondalti, que considerou o preço justo, o presidente da empresa espanhola refere que “é um conceito teórico, não lhe diz mais nada, não tem de vender obrigatoriamente”.

E acrescenta: “A esse preço não queremos vender a Ercros, nem pensar. Acreditamos que seria oferecer a Ercros de mão beijada. É um preço extremamente baixo, formulado no pior momento do ciclo químico e, portanto, o que há a fazer é muito simples: dizer que não. Não responder a estes desejos desmedidos da Bondalti”, acrescentou.