Espanhola Exus compra 60% de nove parques eólicos em Portugal à Masdar

Localizados nas regiões de Guarda e Castelo Branco, os parques vão ser alvo de um programa de repotenciação de forma a aumentar a capacidade instalada de 144 MW para cerca de 164 MW.

A empresa espanhola Exus Renewables assinou um acordo com o Masdar, dos Emirados Árabes Unidos, para adquirir uma participação de 60% em um portfólio de nove parques eólicos em Portugal, avança o El Economista. A Masdar manterá os 40% restantes.

Localizados nas regiões de Guarda e Castelo Branco, os parques vão ser alvo de um programa de repotenciação de forma a aumentar a capacidade instalada de 144 MW para cerca de 164 MW. O projeto de renovação, que será concluído em 2027, vai fornecer energia limpa para mais de 200 mil casas e evitar a emissão de 41,7 toneladas de CO2.

“A repotenciação vai permitir aumentar significativamente a capacidade de energia renovável em instalações já existentes. Juntamente com a Masdar, estamos a expandir este modelo em Portugal, no âmbito da estratégia de crescimento da Exus, que se centra na otimização de ativos”, afirmou Luís Adão da Fonseca, CEO da Exus Renewables.

