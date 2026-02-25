Recrutamento

Força Aérea está a recrutar Pilotos em regime de contrato

O ramo das Forças Armadas tem ainda a decorrer um concurso para oficiais e praças até 24 de agosto, com um total de 540 vagas.

A Força Aérea está a recrutar pilotos em regime de contrato, com as candidaturas para as 15 vagas a decorrer até 4 de maio. O ramo das Forças Armadas tem ainda a decorrer um concurso para oficiais e praças até 24 de agosto.

“Este concurso destina-se a licenciados ou mestres, com idade máxima de 27 anos, que tenham concluído o ensino secundário com aproveitamento a matemática A, permitindo integrar uma carreira no mundo da aviação militar”, informa a Força Aérea em comunicado. Ao todo, para este processo concursal há 15 vagas, adianta porta-voz da Força Aérea ao ECO/eRadar.

A Força Aérea tem ainda a decorrer, até 24 de agosto, concursos para a categoria de oficiais e praças para regime de contrato. “Neste concurso há vagas para engenheiros, operações aéreas, mecânicos, administrativos, técnicos de saúde, informáticos, cozinheiros, músicos, meteorologistas, polícias, entre outras áreas”, refere a Força Aérea. Pode obter mais informação aqui.

Podem candidatar-se ao Curso de Formação de Oficiais jovens até aos 27 anos de idade, com licenciatura ou mestrado concluído. “Quanto ao Curso de Formação de Praças destina-se a jovens entre os 18 e 24 anos que possuam o 9.º ano ou o 12.º ano de escolaridade, consoante a especialidade a que se pretendem candidatar-se”, refere a Força Aérea.

Para este concurso — que poderá ter até três fases de candidatura — há um total de 540 vagas. A primeira fase de candidatura terminou no final de janeiro. As candidaturas estão neste momento a ser processadas, com uma primeira fase de recruta a decorrer ainda no primeiro semestre, informa porta-voz da Força Aérea.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Força Aérea está a recrutar Pilotos em regime de contrato

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Força Aérea está a recrutar Oficiais e Praças

Ana Marcela,

Há "vagas para juristas, psicólogos, engenheiros, operações aéreas, mecânicos, administrativos, técnicos de saúde, informáticos, cozinheiros, músicos, meteorologistas, polícias", detalha Força Aérea.