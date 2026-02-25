A Força Aérea está a recrutar pilotos em regime de contrato, com as candidaturas para as 15 vagas a decorrer até 4 de maio. O ramo das Forças Armadas tem ainda a decorrer um concurso para oficiais e praças até 24 de agosto.

“Este concurso destina-se a licenciados ou mestres, com idade máxima de 27 anos, que tenham concluído o ensino secundário com aproveitamento a matemática A, permitindo integrar uma carreira no mundo da aviação militar”, informa a Força Aérea em comunicado. Ao todo, para este processo concursal há 15 vagas, adianta porta-voz da Força Aérea ao ECO/eRadar.

A Força Aérea tem ainda a decorrer, até 24 de agosto, concursos para a categoria de oficiais e praças para regime de contrato. “Neste concurso há vagas para engenheiros, operações aéreas, mecânicos, administrativos, técnicos de saúde, informáticos, cozinheiros, músicos, meteorologistas, polícias, entre outras áreas”, refere a Força Aérea. Pode obter mais informação aqui.

Podem candidatar-se ao Curso de Formação de Oficiais jovens até aos 27 anos de idade, com licenciatura ou mestrado concluído. “Quanto ao Curso de Formação de Praças destina-se a jovens entre os 18 e 24 anos que possuam o 9.º ano ou o 12.º ano de escolaridade, consoante a especialidade a que se pretendem candidatar-se”, refere a Força Aérea.

Para este concurso — que poderá ter até três fases de candidatura — há um total de 540 vagas. A primeira fase de candidatura terminou no final de janeiro. As candidaturas estão neste momento a ser processadas, com uma primeira fase de recruta a decorrer ainda no primeiro semestre, informa porta-voz da Força Aérea.