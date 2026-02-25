Governo da Roménia vai despedir 10% dos funcionários públicos

O primeiro-ministro romeno, Ilie Bolojan, anunciou na terça-feira à noite, a jornalistas, uma redução de 10% do número de funcionários públicos, para fazer cortes orçamentais.

Estão em causa cerca de 13 mil empregados municipais, bem como cerca de seis mil ao nível da administração central e local, segundo uma decisão governamental aprovada pouco antes.

“Vamos reduzir o aparelho administrativo central e o número de postos de trabalho nos gabinetes ministeriais e nos dos eleitos na Administração central e local vai diminuir de forma significativa”, disse o ministro do Desenvolvimento, Cseke Attila, à cadeia televisiva Digi24.

Em carta aberta dirigida a Bolojan e Attila, os sindicatos da função pública denunciaram um projeto que afeta “profundamente a função pública, os direitos fundamentais e a segurança jurídica”.

Chegado ao poder em junho, Bolojan dedicou-se a atacar o maior défice orçamental da Europa e tomou uma série de medidas impopulares, como a subida de impostos.

“Iniciámos a transição de um modelo fundado sobre o défice e o consumo, que parecia gerar prosperidade, mas que era destrutivo, para um fundado no investimento, na produtividade, nas exportações, e no rigor orçamental”, tinha escrito em meados de fevereiro nas redes sociais.