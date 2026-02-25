Islândia prepara referendo “nos próximos meses” para entrar na UE
"Ainda não decidimos uma data definitiva, mas nos próximos meses realizaremos um referendo sobre a abertura das negociações de adesão da Islândia à UE", revelou a primeira ministra islandesa.
A primeira ministra da Islândia, Kristrún Frostadóttir, revelou esta quarta-feira que o país vai realizar “nos próximos meses” um referendo sobre a reabertura das conversações para se juntar ao bloco comunitário.
“Ainda não decidimos uma data definitiva, mas nos próximos meses realizaremos um referendo sobre a abertura das negociações de adesão da Islândia à União Europeia”, declarou numa conferência de imprensa em Varsóvia ao lado do seu homólogo polaco Donald Tusk, de acordo com a Bloomberg.
A nação nórdica pretende assim retomar as negociações, que haviam sido interrompidas em 2015. O referendo estava inicialmente previsto para o próximo ano, mas a situação geopolítica levou a uma aceleração dos preparativos. A ministra das relações exteriores, Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir, tinha já apontado, no início da semana, que seria apresentado um projeto de lei sobre o referendo “antes do verão”.
Os principais obstáculos ao processo serão os direitos piscatórios, apontou Guðni Thorlacius Jóhannesson, ex-presidente da Islândia, em declarações ao Politico, que avançara com notícia desta aceleração na segunda-feira.
A Islândia já tinha solicitado a adesão à UE em 2009, depois de ter sido fortemente atingida pela crise financeira de 2008. As negociações formais de adesão começaram em 2010. No entanto, em 2013, um governo de centro-direita recém-eleito suspendeu as negociações e, em 2015, é solicitada a retirada da candidatura.
Islândia prepara referendo "nos próximos meses" para entrar na UE
