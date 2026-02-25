Lucro da EDP dispara 44% para 1,2 mil milhões de euros em 2025

A EDP obteve um resultado líquido de 1,15 mil milhões de euros, 44% acima dos 801 milhões de euros registados no ano anterior, informou a empresa através de um comunicado publicado na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“Este crescimento reflete o forte aumento do contributo da EDP Renováveis (550 milhões de euros), parcialmente compensado pela descida dos preços de venda de eletricidade em Portugal e Espanha e pela desvalorização do real brasileiro (BRL) face ao euro“, indica a empresa, no mesmo comunicado. Também esta quarta-feira, mas antes da abertura da bolsa, a subsidiária de energias limpas já havia apresentado os respetivos resultados relativos a 2025. A EDP Renováveis voltou aos lucros no ano passado, com um resultado líquido de 216 milhões de euros, depois das elevadas perdas extraordinárias em 2024, com a saída das operações na Colômbia e do offshore nos EUA a levarem a prejuízos de 556 milhões.

O EBITDA subiu 5% dos 4,8 mil milhões registados no ano anterior para um total de 5 mil milhões. Para este número contribuiu o aumento de 3% no EBITDA relativo ao negócio de redes de eletricidade, “com um crescimento de 6% no negócio de Redes Ibéricas e um desempenho estável no Brasil”. A empresa dá conta que, em dezembro de 2025, foram definidos os termos finais dos enquadramentos regulatórios para os novos períodos regulatórios em Portugal e Espanha, “melhorando as taxas de retorno e aumentando os níveis de investimento permitidos”.

(Notícia em atualização)