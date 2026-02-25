Lucro do BCP sobe 12,4% para mais de mil milhões em 2025. “São os melhores resultados de sempre”

O BCP BCP 1,13% anunciou esta quarta-feira lucros de 1,02 mil milhões de euros relativos a 2025, mais 12,4% em comparação com o ano anterior. “São os melhores resultados de sempre”, declarou o CEO da instituição, Miguel Maya, em conferência de imprensa.

O resultado ficou acima do esperado pelos analistas sondados pela Reuters, que projetavam um lucro de 994,8 milhões no ano passado.

O banco resistiu à descida das taxas de juro, com a margem financeira a subir mais de 2% para 2,9 mil milhões de euros. As comissões também cresceram mais de 2% para 703,3 milhões.

Em Portugal, o banco registou um resultado de 869,4 milhões de euros, aumentando 10,6% em termos homólogos.

Mas foi nas operações internacionais onde se deu um disparo nos resultados: mais 33% para 291,9 milhões de euros, que o BCP explica com o desempenho da sua unidade polaca. O Bank Millennium viu o lucro subir 61,1% para 283,7 milhões, por conta de menos encargos com o tema dos créditos em francos suíços.

A subida das receitas permitiu absorver o crescimento das despesas. Os custos operacionais tiveram uma subida de 8,3% para 1,4 mil milhões de euros. Por conta disso, a eficiência deteriorou-se ligeiramente, com o rácio cost-to-income a subir quase dois pontos percentuais para 37,2% — ainda assim aquém da fasquia dos 40%.

Como a generalidade do setor, também o BCP teve uma subida expressiva do volume de negócios no ano passado. O crédito a clientes cresceu 7,3% para 62,6 mil milhões de euros. Em Portugal, a carteira somou 9,3% para 43,2 mil milhões à boleia do crédito para a compra de casa, que subiu 11,4% para 21,8 mil milhões. O banco explica isto com a descida dos juros e com a procura dos jovens.

Já os recursos de clientes subiram 8,6% para 111,8 mil milhões de euros — quase mais 10 mil milhões num ano. Em Portugal, os recursos atingiram a marca dos 75 mil milhões.

(notícia em atualização)