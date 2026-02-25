Mercadona dá prémios de 25 milhões e mais uma semana de férias em Portugal. Salários sobem 2,2%

A Mercadona anunciou esta quarta-feira a distribuição de 25 milhões de euros dos seus lucros com os trabalhadores em Portugal, que incluem o pagamento de prémios anuais e de gratificações extra, ambos por objetivos. Por outro lado, o salário base no país foi aumentado em 2,2% e passam a poder gozar “até 29 dias úteis” de férias.

Em comunicado, a retalhista explica que os prémios anuais correspondem a uma retribuição equivalente a um salário mensal para quem tem menos de quatro anos de antiguidade e de dois salários mensais para quem ultrapassa esse período. Soma-se ainda uma gratificação extraordinária de um salário mensal.

Em comunicado, a empresa de distribuição que acaba de inaugurar o segundo supermercado na cidade de Lisboa (e também de se estrear no TikTok) exemplificou que algum do pessoal base com quatro anos de antiguidade recebeu assim esta quarta-feira 7.000 euros brutos, dos quais 5.115 euros em prémios e gratificação extra.

Já o aumento salarial para este ano fixa-se em 2,2% em Portugal e em 2,9% em Espanha, em ambos os casos a “acompanhar o aumento do Índice de Preços no Consumidor”, salienta a Mercadona, calculando na mesma nota enviada às redações que esta atualização implica cerca de 125 milhões de euros por ano.

Estas duas medidas juntam-se ao aumento do período de férias em mais uma semana para os trabalhadores, que em Portugal “passam a desfrutar de até 29 dias úteis”. Para vigorar já a partir deste ano em ambos os lados da Península Ibérica, “representa uma grande melhoria na jornada dos trabalhadores e tem um custo anual de 100 milhões de euros, dos quais 4 milhões correspondem a Portugal”.

“Todas estas iniciativas, que representam um esforço conjunto de mais de mil milhões de euros para a empresa, confirmam que o seu modelo de gestão investe e aposta na satisfação dos trabalhadores (…) De facto, o seu compromisso permitiu que a empresa aumentasse a sua produtividade e gestão em 2025, alcançando os seus resultados históricos em termos de rentabilidade e quota de mercado, dados que confirmam que quanto mais se investe nas pessoas, maior é o retorno obtido”, reclama a Mercadona.

Esta semana, com a abertura da segunda unidade na capital, a Mercadona chegou às 70 lojas em Portugal. Localizada na Quinta do Lambert, a nova superfície criou 80 postos de trabalho e contou com um investimento total superior a 9 milhões de euros, sendo 1,2 milhões de euros destinados às melhorias da sua zona envolvente pública, numa área total de intervenção de 4.300 metros quadrados.

Presente na inauguração, o presidente da empresa de Valência, Juan Roig, agradeceu a presença do autarca lisboeta Carlos Moedas, destacando “mais um passo num projeto de expansão que já dura há sete anos e que emprega 7.500 trabalhadores em Portugal”. “Na Mercadona, temos de ser mais portugueses e eventos como o de hoje são mais um passo nesse sentido”, acrescentou. Para este ano está prevista a chegada da marca à região do Algarve.