Mercadona estreia-se no TikTok em Portugal e Espanha

"Esta aposta no TikTok surge de forma natural à medida que o canal cresce em Portugal", destaca Patricia Monleón, diretora da área de Comunicação Digital da Mercadona, em declarações exclusivas ao +M.

A retalhista Mercadona estreou-se no Tiktok, apostando neste novo canal de comunicação em Portugal e Espanha. A marca já tinha presença oficial no Facebook, Instagram, Youtube e Linkedin em território nacional.

A decisão não é por acaso. Em 2025, foram detetados no Tiktok conteúdos de utilizadores e clientes que representaram 15 milhões de menções sobre a Mercadona, dos quais meio milhão em Portugal. “Atualmente existe conversação [no Tiktok] sobre a Mercadona e, neste contexto, queremos estar presentes para ouvir, informar e atender todas as pessoas interessadas, tanto nos nossos produtos como na nossa empresa“, justifica Patricia Monleón, diretora da área de comunicação digital da Mercadona, em declarações exclusivas ao +M/ECO.

Segundo a responsável, a aposta surgiu de “forma natural à medida que o canal cresce em Portugal”. Numa primeira fase, os conteúdos que a Mercadona publicará nesta rede social serão relativos aos seus produtos — sortido — e informações sobre a empresa. A estratégia e a produção desses conteúdos estão a ser lideradas internamente pelas divisões de produção audiovisual, marketing e comunicação da empresa, que atuam como a agência interna da Mercadona, responsável pela produção e execução dos conteúdos da marca.

Apesar de se guiarem “por um modelo comum a toda a empresa — o modelo de qualidade total” — e de existirem sinergias entre Espanha e Portugal, a adaptação local é garantida. “O nosso objetivo é ajustarmo-nos ao máximo para que sejam sempre disponibilizados conteúdos de interesse para o público”, explica Patricia Monleón. Nesse sentido, contam com uma equipa internacional responsável por “desenvolver mensagens globais e, ao mesmo tempo, adaptá-las a cada contexto”.

A diretora não descarta a ideia de cocriação com a base de consumidores e food influencers que já promovem a marca organicamente. “Estaremos atentos para ouvir os conteúdos que os diferentes utilizadores da comunidade publiquem espontaneamente sobre a nossa marca“, destaca. “Como dizemos na Mercadona, ‘o que não muda é a mudança’ e, por isso, temos consciência de que tudo está aberto a evoluir“, lembra.

Fruto desta aposta na rede social, a divisão de Apoio ao Cliente também reforçou a sua equipa “para prestar um bom serviço face às necessidades de atendimento que poderão surgir, tanto entre os utilizadores desta plataforma, como nos restantes canais oficiais em que a Mercadona já está presente”, pode ler-se no comunicado.

Quando questionada sobre o que será considerado como sucesso nesta rede social, Patricia Monleón não define metas concretas, afirmando que a marca quer “aprender com este canal, que é novo” para a Mercadona. “O nosso objetivo será informar cada vez melhor e continuar a ouvir a conversação que se gera em torno da marca. Queremos tirar o máximo proveito deste canal para continuar a aprender e a melhorar”, conclui.

Esta semana a Mercadona reforçou a sua presença na cidade de Lisboa, com a abertura da segunda loja na capital, a 70ª da empresa em Portugal.

Localizada na Quinta do Lambert, esta nova superfície criou 80 postos de trabalho e contou com um investimento total superior a 9 milhões de euros, sendo 1,2 milhões de euros destinados às melhorias da sua zona envolvente pública, numa área total de intervenção de 4.300 m2, aponta a marca em comunicado.