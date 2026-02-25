Ministro da Reforma do Estado anuncia fim do visto prévio até ao verão

O ministro Adjunto e da Reforma do Estado prometeu pôr fim ao visto prévio do Tribunal de Contas e impedir que se substitua à decisão política, mas também “testar os limites do direito europeus em termos de contratação pública.

Gonçalo Matias disse que, “até ao verão”, “o Tribunal de Contas vai deixar de se substituir à decisão política”, uma postura que “cria desconfiança sobre os trabalhadores da Administração Pública e paralisa a sua decisão”. No evento Conversas com Fomento, organizado pelo Banco de Fomento, o responsável disse que “os que são eleitos e nomeados para tomar decisões administrativas podem fazer tranquilamente o seu trabalho, sem terem sobre si uma espada que avalia as suas decisões e os paralisa”, explicou.

“Vais deixar de acontecer em Portugal até ao verão”, concluiu.

Igual desafio vai ser levado a cabo ao nível da contratação pública, que, “em vez de ser um instrumento ao serviço da competitividade, é paralisante”, acusou Gonçalo Matias. O ministro criticou o facto de na Administração Pública “não se conseguir comprar nem encomendar nada, nem prestar serviços”. “Dizem que Bruxelas não permite, somos especialistas em complicar o já complicado”, atira.

“Vamos eliminar isso, retirar todos a complexidade do Código dos Contratos Públicos, digitalizá-lo e confiar nas pessoas”, prometeu.

“Vamos testar os limites do direito europeu, porque todos concordam que as diretivas têm de ser alteradas. Vamos até ao limites e Portugal vai liderar o processo de modernização da contração pública”, defendeu.

O ministro da Reforma do Estado defendeu a necessidade de mudar de atitude. Em vez de “desconfiar das pessoas” e “pedir a um empresário que preencha papeis sem fim e fazer provas sem fim”, basta pedira “que declare um determinado compromisso”, como acontece fazemos no PRR”. “Acreditamos nessa pessoa porque criamos uma cultura de confiança. E quem viola? Teremos de ter um sistema de fiscalização muito apertado”, defendeu.

Gonçalo Matias revelou que às pessoas em situação difícil, no âmbito do comboio de tempestades que se abateu sobre Portugal, “foram-lhes pedidos documentos que o Estado já tem”. “Temos uma lei que proíbe esses pedidos e garantir que ninguém fica sem o paio por não ter entregue um documento que o Estado já tinha em seu poder”, acrescentou o ministro.