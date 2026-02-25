Ministro das Finanças já deixou hospital de Santa Maria. Suspeita de AVC afastada

O ministro das Finanças Miranda Sarmento foi atendido esta manhã no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, depois de se ter sentido mal, mas já saiu do estabelecimento e encontra-se bem. A CNN Portugal noticiou que em causa estavam suspeitas de um AVC, mas após exames realizados essa hipótese está afastada, sabe o ECO.

O governante terá chegado à unidade hospitalar cerca das 8h30 pelo próprio pé, entrando pelas urgências, de acordo com o mesmo canal. A suspeita inicial de AVC, reportada por alguns meios de comunicação social, não se confirmou. Os exames realizados afastaram esse diagnóstico e revelaram tratar-se antes de um Acidente Isquémico Transitório (AIT), que usualmente se chama de “micro-AVC”, avança o Expresso.

Miranda Sarmento tinha prevista para esta quarta-feira a participação na 2.ª edição das Conversas com Fomento, no Campo Pequeno, em Lisboa, onde lhe caberia o discurso de encerramento. O ministro de Estado e das Finanças acabou, porém, por não comparecer no evento do Banco Português de Fomento, tendo sido substituído pelo secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, José Maria Brandão de Brito.

Um Acidente Isquémico Transitório (AIT) ocorre quando há uma obstrução temporária do fluxo sanguíneo para o cérebro, provocada pelo estreitamento ou bloqueio momentâneo dos vasos cerebrais, razão pela qual é frequentemente designado como um “micro-AVC”.

(Notícia atualizada às 13h29)