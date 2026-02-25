NEYA Porto Hotel: Charme histórico com vista sobre o Douro

Com localização privilegiada na zona ribeirinha do Porto, a 15 minutos do aeroporto e a 5 minutos do Centro de Congressos da Alfândega do Porto, o NEYA Porto Hotel debruça-se sobre as margens do Douro, oferecendo uma deslumbrante vista rio que reúne as condições ideais para fugir à rotina diária e fazer uma viagem em família, ou para uma estadia em negócios ou lazer.











Próximo das principais atrações turísticas da cidade, o NEYA Porto Hotel encontra-se junto ao Centro de Congressos da Alfândega do Porto, um edifício histórico recuperado pelo Arq. Souto Moura, onde se realizam vários eventos e congressos, eleito o “Melhor Centro de Congressos da Europa Business Destinations Travel Awards” em 2014, 2015 e 2017.

Ao visitar o Porto, não deixe de visitar a Torre dos Clérigos, o ex-líbris da cidade, que fica a 20 minutos a pé do hotel, fazer uma prova de vinho nas Caves do Vinho do Porto, a 30 minutos do hotel, na outra margem do Douro. Para os fãs de arquitetura, a Casa da Música é um ponto de paragem obrigatório, apenas a 30 minutos do hotel e se quiser uma experiência verdadeiramente portuense, não deixe de visitar o Mercado do Bolhão, assim como a emblemática livraria Lello.

Entre os seus 124 quartos encontram-se 9 suítes Superior Duplex com uma decoração inspirada na “Rota das Indústrias”, onde se destacam temas como as faianças Bordallo Pinheiro, os cafés Delta, a Corticeira Amorim, a porcelana Vista Alegre entre outras que irão surpreender.

Dispõe de 3 salas de eventos totalmente equipadas e preparadas para acolher diferentes tipos de encontros, bem como um claustro com capacidade para receber eventos no exterior. A estas infraestruturas junta‑se a iniciativa Eco Meetings, através da qual 1% do valor de cada evento é destinado à compensação carbónica da atividade hoteleira, contribuindo para a manutenção e regeneração da floresta autóctone.

O Day Spa oferece uma ampla seleção de massagens e tratamentos exclusivos, disponíveis durante a estadia ou para visitantes. Dispõe de quatro salas de tratamento, incluindo uma adaptada a mobilidade reduzida, e uma sala de relaxamento com ritual de chá.

O restaurante Viva Porto, inspirado na gastronomia tradicional portuguesa, tem uma cozinha autêntica que seleciona criteriosamente produtos da época. Aqui poderá desfrutar de uma experiência gastronómica ímpar apreciando a vista sobre o Douro.

O Skybar Último é um ponto de encontro obrigatório na cidade do Porto e onde pode usufruir de uma vista panorâmica sobre o Rio Douro. Aqui encontrará uma grande variedade de cocktails, refeições ligeiras e snacks ao mesmo tempo que desfruta de um ambiente único.