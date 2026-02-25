Prosegur Cash, incluída pela primeira vez no anuário de sustentabilidade da Standard & Poor’s 2026

A filial cotada do Grupo Prosegur, que tem uma classificação ESG total de 59/100, de acordo com a Standard & Poor’s, é a única empresa do seu setor, «ICS Commercial Services & Supplies», incluída neste anuário, o que demonstra o «compromisso» da Prosegur Cash com os critérios estabelecidos nos seus Planos Diretores de Sustentabilidade.

A empresa explicou que a incorporação da Prosegur Cash no S&P Global Sustainability Yearbook 2026 reflete o desempenho desenvolvido pela empresa durante 2025 nas áreas ambiental, social e de governança corporativa, ao mesmo tempo que se aplica como um selo de reputação e transparência, permitindo que os mercados financeiros identifiquem empresas com menor exposição a riscos e maior resiliência a longo prazo.

Também destacou que os resultados do relatório anual se baseiam numa «avaliação integral rigorosa», denominada Corporate Sustainability Assessment (CSA), que mede o desempenho das empresas em matéria de sustentabilidade através de critérios comparáveis por setor, analisando mais de 130 métricas, que vão desde a descarbonização até à ética empresarial e ao talento humano.

O S&P Global Sustainability Yearbook 2026 considera as empresas que se situam no top 15% do seu setor com base na sua pontuação CSA e que atingem uma pontuação próxima da empresa com melhor desempenho dentro do seu setor. Mais de 8.500 empresas de 59 setores participaram do processo de avaliação, das quais apenas cerca de 800 foram selecionadas para inclusão.

Com uma equipa de cerca de 60.000 funcionários e mais de 600 delegações distribuídas por 36 países em quatro continentes, a Prosegur Cash conseguiu integrar critérios ambientais, sociais e de governança no seu modelo de gestão, com políticas orientadas para a redução do impacto ambiental, a geração de empregos de qualidade e a gestão de riscos, em linha com os padrões internacionais de sustentabilidade.

Além disso, a empresa desenvolveu uma oferta de serviços que abrange desde a gestão integral de dinheiro e logística de valores até soluções tecnológicas, como digitalização de processos e serviços de custódia de ativos digitais, e o lançamento dos chamados Produtos de Transformação.

Segundo explica o secretário-geral da Prosegur, Antonio Rubio, «a inclusão da Prosegur Cash no S&P Global Sustainability Yearbook 2026 demonstra a coerência da nossa estratégia nesta matéria com os critérios de avaliação utilizados por analistas e investidores, ao mesmo tempo que reflete a continuidade dos nossos esforços para integrar de forma transversal os fatores de sustentabilidade e boa governação nas nossas operações diárias».

«A inclusão no anuário é interpretada como um indicador de posicionamento face a práticas sustentáveis comparáveis no setor dos serviços comerciais e de abastecimento, e contribui para a visibilidade da empresa nas análises e decisões dos mercados orientados para a sustentabilidade», concluiu a empresa.