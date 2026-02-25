Revo Insurance Iberia tem novo Country Head Iberia

Seguradoras

Giuliano Maisto é o novo Country Head para Portugal e Espanha e está encarregado de continuar a aumentar o crescimento de linhas especializadas.

A Revo Insurance, uma seguradora com sede em Itália, cotada no mercado Euronext STAR Milão e ativa no setor dos seguros não vida, elegeu Giuliano Maisto como novo Country Head para Portugal e Espanha.

Maisto irá continuar a desenvolver as linhas de Surety, Engenharia, Energia, Responsabilidade Civil, Linhas Financeiras, e Cibernética e Propriedade.

“Assumo este novo desafio com grande entusiasmo e com a convicção de que o modelo da Revo, baseado na especialização técnica, inovação, agilidade na tomada de decisões e abordagem diferenciada aos corretores e clientes, tem um potencial significativo em Espanha e Portugal” afirmou Giuliano Maisto.

O especialista foi Head of Specialty Lines na Zurich Espanha, tendo coordenado as áreas de Financial Lines, Marine, Surety, Cyber, Professional Indemnity, A&H. Anteriormente, ocupou também o cargo de Regional Head of Financial Lines & Cyber IberoLatAm na Allianz Global Corporate & Specialty.

Alberto Minali, CEO da REVO Insurance, citado pela Seguros News, disse: “a nomeação de Giuliano Maisto representa um passo estratégico no processo de crescimento internacional da REVO. A sua experiência em Specialty Lines e o seu conhecimento do mercado ibérico serão determinantes para desenvolver uma presença sólida e coerente com o nosso modelo de especialização e inovação”.

