Santander aponta a 20 mil milhões de lucro em 2028 e quer duplicar dividendo

O Santander espera alcançar lucros de 20 mil milhões de euros em 2028 e pretende duplicar o dividendo até essa altura, de acordo com o plano estratégico apresentado esta quinta-feira no dia do investidor, em Londres.

O grupo financeiro espanhol aponta para um crescimento dos resultados na ordem dos 42% em três anos, comparando com os lucros de 14,1 mil milhões de euros alcançados no ano passado.

Para este desempenho, o banco liderado por Ana Botín conta não só com a expansão da sua atividade nos EUA e no Reino Unido, fruto das recentes aquisições do americano Webster Bank e do britânico TSB, mas também com o crescimento do número de clientes e de poupanças que resultarão da transformação tecnológica.

Em Portugal, recorde-se, o Santander registou lucros de 963,8 milhões de euros no ano passado (90% deste resultado tem como destino a casa-mãe) e prepara-se para ter nova liderança: Isabel Guerreiro assume o comando do banco a partir do dia 1 de março com a mudança de Pedro Castro e Almeida para administrador do risco a nível de todo o grupo.

O Santander mantém ainda o payout de 50%. Ou seja, metade do resultado irá para os bolsos do acionista através de dividendos e recompras de ações, em partes iguais. Mas a partir de 2027 tenciona atribuir 35% para dividendo e 15% para recompras. Nas contas do banco, isto significa que em 2028 o dividendo efetivo a pagar aos acionistas será o dobro daquele que pagou relativamente a 2025, que será de 24 cêntimos.

O plano está a ser bem recebido pelo mercado, com as ações a subirem mais de 3% para 11,01 euros na bolsa de Madrid.