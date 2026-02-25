Santander Portugal anuncia novo administrador

O Santander em Portugal anunciou a entrada de Joaquim Manuel de Oliveira Filipe no Conselho de Administração a partir de 1 de março, de acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Recorde-se que é também a partir dessa data que se concretiza a saída de Pedro Castro e Almeida de CEO do Banco Santander Totta desde 2019, da administração.

Pedro Castro e Almeida sai da liderança do Totta para assumir funções de chief risk officer no grupo Santander e, para o suceder em Portugal, foi escolhida Isabel Guerreiro – será a primeira mulher a comandar um grande banco em Portugal, assumindo o cargo a partir de 1 de março.

No dia do investidor, em Londres, o grupo financeiro espanhol revelou também esta quinta-feira a sua ambição de alcançar lucros de 20 mil milhões de euros em 2028 e duplicar o dividendo até essa altura, de acordo com o plano estratégico apresentado.

Em Portugal, no ano passado, o Santander teve lucros de 963,8 milhões de euros, praticamente em linha com ano anterior. A descida das taxas de juro levou a margem a cair mais de 12%, mas houve uma compensação das comissões, dos resultados com operações financeiras e de menos provisões.