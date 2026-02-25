Savills lança campanha residencial em Lisboa e no Porto
"Esta campanha nasce com uma ambição clara: aproximar a Savills dos portugueses e conquistar um lugar no seu top of heart", adianta a marca.
A Savills procura reforçar a sua presença no segmento residencial com o lançamento de uma campanha de exterior nas cidades de Lisboa e Porto, que evidencia o papel da marca como parceira de confiança para quem procura uma casa adequada a cada fase da vida.
“Procure o lado Savills da vida”, apresenta casas habitadas em diferentes momentos, focando ambientes reais e detalhes de rotina que refletem a ligação da Savills aos momentos que importam para os seus clientes.
“Esta campanha nasce com uma ambição clara: aproximar a Savills dos portugueses e conquistar um lugar no seu top of heart. Num mercado residencial cada vez mais exigente, acreditamos numa forma diferente de fazer imobiliário: mais consciente, mais próxima, mais humana. Mais do que uma imobiliária, queremos ser um parceiro de confiança ao longo de todo o percurso”, justifica Rita Bueri, head of residential da Savills, citada em comunicado.
O conceito da campanha baseia-se na ideia de que cada casa é o palco de um momento, aproximando a marca do quotidiano das pessoas e explorando diversos estilos de vida e períodos de transição, mantendo uma mensagem clara e impactante.
“Esta campanha afirma a Savills como uma marca de referência, capaz de se ligar a diferentes estilos e fases da vida dos seus clientes, mantendo sempre impacto e autenticidade“, acrescenta Francisco Passos Leite, Founder & CEO da Sumo, agência que assina a campanha.
A execução do plano de meios está a cargo da Yourbranding, que promove uma forte presença em locais estratégicos e de grande visibilidade, utilizando outdoors, ecrãs digitais e painéis LED em áreas como Saldanha Square, Oeiras Valley e Amoreiras.
