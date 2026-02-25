Seguro cessou funções académicas e empresariais e doou participações aos filhos

Política

O Presidente da República eleito deixou os cargos de professor associado convidado no ISCSP, da Universidade de Lisboa, e na Universidade Autónoma de Lisboa.

O Presidente da República eleito, António José Seguro, tornou público esta quarta-feira que cessou todas as funções académicas, empresariais e cívicas que desempenhava, tendo doado aos filhos as participações que detinha em duas sociedades.

Segundo uma nota enviada à agência Lusa, “em virtude da sua eleição para Presidente da República”, António José Seguro “cessou todas as funções académicas, empresariais e cívicas que desempenhava”, incluindo os cargos de professor associado convidado no ISCSP, da Universidade de Lisboa, e na Universidade Autónoma de Lisboa.

O Presidente eleito também deixou de exercer as funções de “gerente da sociedade AMARCOR, LDA”, de “gerente da sociedade MIMOS DA BEIRA, LDA”, de “vice-presidente da Associação NOSSA EUROPA” e de “presidente da Associação MOVIMENTO UPORTUGAL”.

Comunica ainda que doou as participações sociais que detinha nas sociedades AMARCOR, LDA e MIMOS DA BEIRA, LDA aos seus dois filhos; e que a sociedade AMARCOR cedeu a terceiro a participação social que detinha na sociedade N&A, LDA”, lê-se na mesma nota.

António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, foi eleito Presidente da República na segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, em que obteve cerca de 67% dos votos expressos, contra André Ventura, presidente do Chega.

O novo Presidente da República vai tomar posse perante a Assembleia da República em 09 de março, substituindo Marcelo Rebelo de Sousa na chefia do Estado.

