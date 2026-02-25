Televisão

Série “Leonor, Marquesa de Alorna” estreia-se em novembro na RTP e mais tarde na Netflix

 Lusa,

A série chegará à televisão pública em novembro e só depois será exibida na Netflix, que apoiou a produção.

A série “Leonor, Marquesa de Alorna”, protagonizada por Sara Matos, inspirada na escritora Leonor de Almeida Portugal, vai estrear-se em novembro na RTP e tem produção da plataforma Netflix, revelou à Lusa a produtora Pandora da Cunha Telles.

Leonor, Marquesa de Alorna” é uma série de seis episódios, produzida pela Ukbar Filmes para a RTP e parte do romance biográfico de Maria João Lopo de Carvalho, sobre Leonor de Almeida Portugal (1750-1839), escritora, pedagoga e tradutora, cuja obra poética só foi publicada a título póstumo.

A série chegará à televisão pública em novembro e só depois será exibida na Netflix, que apoiou a produção, disse Pandora da Cunha Telles.

“Do convento de Lisboa à extravagante corte de Viena, iremos desvendar as histórias secretas de uma Marquesa sem medo que levaram ao despertar de uma mulher: os primeiros amores, as primeiras traições, o nascimento dos filhos, as primeiras perdas”, lê-se na sinopse.

A realização é de Tiago Alvarez Marques e o argumento é de Pandora da Cunha Telles, Mário Cunha, Cláudia Clemente e Rafael do Carmo Afonso.

Além de Sara Matos, no papel de Leonor de Almeida Portugal, o elenco integra Sandra Faleiro, Cristóvão Campos, Albano Jerónimo, Joana Solnado, Rita Rocha Silva, Soraia Chaves, Miguel Borges, entre outros.

A série foi apresentada este mês no mercado audiovisual, em paralelo ao Festival de Cinema de Berlim, e na iniciativa “Séries em Série”, de antecipação das novas produções da RTP para 2026.

Em 2023, quando o projeto da série foi apresentado no fórum de coprodução Iberseries, em Espanha, o produtor Pablo Iraola, da Ukbar Filmes, afirmava à revista Variety que era importante contar a história da marquesa de Alorna, porque “suscita uma reflexão sobre o lugar das mulheres na sociedade, não só no passado, mas também no presente.”

No sábado passado, na apresentação do primeiro episódio do projeto, no “Séries em Série”, Pandora da Cunha Telles disse que a série era um testemunho de todas as fases da vida de uma mulher no século XVIII português. “Leonor, Marquesa de Alorna” tem coprodução com a Tornasol Media, de Espanha.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Série “Leonor, Marquesa de Alorna” estreia-se em novembro na RTP e mais tarde na Netflix

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Pessoas +M
ERC dá luz verde a Gonçalo de Almeida Ribeiro no CGI da RTP

Gonçalo de Almeida Ribeiro é indicado para substituir Arons de Carvalho, que integra o CGI desde final de 2020, que apresentou uma queixa na ERC em que afirma que o seu mandato só termina em novembro.

Lusa,

Media
RTP, Bauer Media e Grupo Renascença lançam Radioplayer

Plataforma de distribuição digital de rádio chega a Portugal por iniciativa da RTP, Bauer Media e Grupo Renascença. Unidos na tecnologia, A escolha dos ouvintes e anunciantes é ditada pelos conteúdos.

+ M,

Ideias +M
Mercadona estreia-se no TikTok em Portugal e Espanha

"Esta aposta no TikTok surge de forma natural à medida que o canal cresce em Portugal", destaca Patricia Monleón, diretora da área de Comunicação Digital da Mercadona, em declarações exclusivas ao +M.

Rafael Correia,