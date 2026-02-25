Série “Leonor, Marquesa de Alorna” estreia-se em novembro na RTP e mais tarde na Netflix

A série chegará à televisão pública em novembro e só depois será exibida na Netflix, que apoiou a produção.

A série “Leonor, Marquesa de Alorna”, protagonizada por Sara Matos, inspirada na escritora Leonor de Almeida Portugal, vai estrear-se em novembro na RTP e tem produção da plataforma Netflix, revelou à Lusa a produtora Pandora da Cunha Telles.

“Leonor, Marquesa de Alorna” é uma série de seis episódios, produzida pela Ukbar Filmes para a RTP e parte do romance biográfico de Maria João Lopo de Carvalho, sobre Leonor de Almeida Portugal (1750-1839), escritora, pedagoga e tradutora, cuja obra poética só foi publicada a título póstumo.

A série chegará à televisão pública em novembro e só depois será exibida na Netflix, que apoiou a produção, disse Pandora da Cunha Telles.

“Do convento de Lisboa à extravagante corte de Viena, iremos desvendar as histórias secretas de uma Marquesa sem medo que levaram ao despertar de uma mulher: os primeiros amores, as primeiras traições, o nascimento dos filhos, as primeiras perdas”, lê-se na sinopse.

A realização é de Tiago Alvarez Marques e o argumento é de Pandora da Cunha Telles, Mário Cunha, Cláudia Clemente e Rafael do Carmo Afonso.

Além de Sara Matos, no papel de Leonor de Almeida Portugal, o elenco integra Sandra Faleiro, Cristóvão Campos, Albano Jerónimo, Joana Solnado, Rita Rocha Silva, Soraia Chaves, Miguel Borges, entre outros.

A série foi apresentada este mês no mercado audiovisual, em paralelo ao Festival de Cinema de Berlim, e na iniciativa “Séries em Série”, de antecipação das novas produções da RTP para 2026.

Em 2023, quando o projeto da série foi apresentado no fórum de coprodução Iberseries, em Espanha, o produtor Pablo Iraola, da Ukbar Filmes, afirmava à revista Variety que era importante contar a história da marquesa de Alorna, porque “suscita uma reflexão sobre o lugar das mulheres na sociedade, não só no passado, mas também no presente.”

No sábado passado, na apresentação do primeiro episódio do projeto, no “Séries em Série”, Pandora da Cunha Telles disse que a série era um testemunho de todas as fases da vida de uma mulher no século XVIII português. “Leonor, Marquesa de Alorna” tem coprodução com a Tornasol Media, de Espanha.